台中市確診2+1例！　新增無案號「與花蓮慈濟有關」

▲台中市長盧秀燕公布今（1）日台中新增2+1例本土個案。（圖／翻攝自YouTube／盧秀燕）

記者黃品臻／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布台中市新增2名本土確診個案，為全國案23645、23765，市長盧秀燕在疫情記者會中再宣布增加1例確診，是案23765的關聯個案，其中，案23645為「婚宴群聚案」其中一案，案23765和另一新增個案與「慈濟醫院」有關；市府已通知相關場域全面清消，並持續匡列接觸者安排採檢。

市府今日下午召開台中市疫情指揮中心記者會。衛生局表示，案23645為大里區36歲男性，已施打3劑疫苗，並無新冠肺炎相關症狀，3月26日參加VVG餐廳婚宴，3月26日至28日期間曾至老虎城ZARA及Sega遊戲城、UNIQLO大魯閣新時代店、大里小彤帽密沾醬雞排、大里早安美之城、廣三SOGO、金典綠園道、南區小園迷你火鍋及家樂福德安店等，3月30日接獲衛生局通知至院所採檢陽性確診。另案23645的家人4人因皆為喜宴接觸者，已自3月30日起居家隔離並安排採檢，結果均為陰性。

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▲台中喜宴群聚風暴擴大，今（1）日再多一位確診者。（圖／市府提供）

衛生局指出，今日另新增2起花蓮醫療機構接觸者，分別是案23765及另一名梧棲區39歲家庭主婦（尚無全國案號）。其中，案23765為40多歲男性，於台中租屋，已施打2劑疫苗，3月27日至29日與家人去花蓮旅遊期間曾帶小孩至醫院急診就醫，3月28日出現稍微咳嗽，3月31日下午接到通知全家人被匡列為接觸者後，進行快篩陽性，由119載往醫院採檢確診，現於負壓隔離病房治療中。

▲台中市另新增兩起與花蓮醫療機構有關確診個案。（圖／市府提供）

據市府疫調結果顯示，案23765於3月29日晚間7時搭高鐵回台中，再轉搭捷運至文心森林站，至7-11熊貓門市購物後，騎車回租屋處。3月30日至31日期間曾至樂滿福早餐店（外帶）、四海遊龍精誠店（外帶）、全家便利商店朝富店等處，目前接觸者持續匡列中。另個案妻子、兒子（居住於外縣市）及花蓮旅遊的友人1名（醫院隔離中）均已確診。

衛生局指出，今日新增的第3例確診個案為39歲家庭主婦（尚無全國案號），與案23765確診友人至花蓮旅遊，花蓮遊玩期間住同棟民宿，3月31日接獲通知進行家用快篩檢測陽性，由衛生局安排至醫院複驗PCR確診。個案於3月30日曾至沙鹿區鎮政路傳統市場、3月31日至西區2+8 Blade髮廊，另個案與先生、2名兒子、1名外傭同住，4人均列居家隔離。

VVG婚宴群聚案持續延燒，衛生局表示，統計至4月1日上午8時，相關確診計21案，接觸者匡列310人，已完成採檢270人，檢驗結果陰性220人、陽性21名、檢驗中29人。為全面防疫，市府已於3月31日發出實聯制簡訊約3萬6000筆，因應民眾篩檢需求，除昨（3/31）日公布7處社區篩檢站外，再加開童綜合醫院及國軍台中總醫院，社區篩檢統計昨日計篩檢421人，均為陰性。

清明連假將於明（2）日開始，衛生局呼籲，連假期間，盡量降低人流移動，避免出入人多擁擠室內場所，外出應佩戴口罩並落實聯制，並儘速接種疫苗。