側寫／從「鍵盤柯南」晉升為「國民女婿」　起底羅一鈞學霸養成路

▲羅一鈞曾於2016年接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者嚴云岑攝）

生活中心／台北報導

台灣新冠肺炎社區感染延燒月餘，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也多次成為網友熱議話題，繼2019年12月31日因「半夜睡不著覺」逛PTT發現病毒訊息成為「鍵盤柯南」，今年也多次在記者會對醫護溫情喊話，被網友封為暖男。至今單身的他，最近更多了一個「國民女婿」封號，成為當指揮中心當紅炸子雞。

出生於花蓮的羅一鈞從小就是學霸，高二就跳起考上台大醫學系，在校時原本對內科、內臟疾病抱有極大興趣，直到2002年赴馬拉威服外交替代役後，發現台灣罕見的肺炎、瘧疾等傳染病與愛滋病，居然盛行在世界的另一個角落，毅然改走感染科，並在擔任2年研修醫師期滿後，轉入疾管署服務，希望透過公衛體制，改變台灣面對傳染病的態度。

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羅一鈞進入疾管署後就被委以重任，長年擔任首席防疫醫師，在記者會上解答疾病相關問題，2017年以40歲年紀當上疾管署副署長，為歷年來最年輕的一級長官。

不過，身為醫師的他也有慢性病在身，2015年，羅一鈞因為經常口渴、嗜甜食，加上體重驟降，就醫才發現罹患糖尿病，所幸經過治療血糖獲得控制。在確診後，羅一鈞在飲食上也有了忌口，過去喜歡吃草莓類蛋糕點心的他，現在盡量只喝無糖飲料，也會在每天中午時拿的手機到外「抓寶」，透過固定運動習慣穩定血糖。

▲疾管署副署長羅一鈞受訪。（圖／記者李毓康攝）

實際與羅一鈞相處，可發現他個性沈穩冷靜，每次回答問題都會經過一翻思考，並針對問題給出有前因後果的完整回答，且身為資深文青的他，也開設了「心之谷」blogpost網誌，分享患者的生活與故事，讓不敢就醫的感染者知道「其他人是怎麼健康的活著」，進而幫疾病去污名化。

不過，由於看診人數眾多，加上時間有限，無法逐一解答病患及家屬的問題，羅一鈞在2017年經過多重考慮後，決定將「心之谷」內容集結成書，為感染者的家屬製造一個「敲門磚」，幫助他們填補從染病到陪伴間的空缺。

羅一鈞近期的活動轉向臉書，自封「鈞傳媒」的他，經常會分享疫情數據與防疫課程資訊，日前更因為在臉書「跪謝」亞東台姐團隊，在此波社區感染期間，承擔了全國11%的ICU重症收治數，成為網友討論的話題。

民進黨立委鄭運鵬6月17日在臉書寫道「每天看指揮中心記者會，都會覺得羅一鈞是那種丈母娘們會喜歡的好女婿型高材生。」更讓他多了國民女婿稱號。昨日在記者會上遭媒體問及此事，羅一鈞只回應，「希望民眾能關注在講出去的資訊上，而非關注於他本人。」而在回答時，周志浩、陳時中、陳宗彥同時轉頭看他的場景，也成了疫情期間難得逗趣的畫面。

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