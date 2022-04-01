高雄+2！防疫新規定出爐　連假後「這類人」快篩陰性才能上工

記者賴文萱／高雄報導

高雄今+2！高雄市政府表示，今日新增2個案，為化工廠群聚案衍生，於隔離期間發病採檢陰轉陽。由於清明連假就要到來，市長陳其邁也重申清明連假防疫原則，其中，國營企業關鍵基礎作業（紅區）人員，4/6（三）開工前要進行家用快篩，檢測陰性才可上工。

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

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陳其邁今天指出，由於北部地區散發型社區感染，高市府特別要求有些所屬局處業管的同仁，加強防疫規定查核，針對國營企業關鍵基礎作業人員（紅區），休假完回來公司上班前，需要先進行居家快篩，例如:中油、中鋼、台電等控制室人員，或是非常必要的核心業務，如配電所等。

針對一般公司企業是否比照辦理？陳其邁說，同樣也建議公司企業上班前，先請員工進行快篩，但強調「只是建議、不強迫」。

▼高雄市清明連假防疫原則。（圖／高雄市政府提供）

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另外，學校部分，若師生有呼吸道症狀，就到診所就醫，先進行居家快篩檢查，市府也提醒老師、校方注意，若同學有呼吸道症狀，要立刻協助就醫採檢。

在清明連假期間，高市府在重要觀光景點會進行人流管制，並啟動人流監測機制，只要人流過多，就會禁止進入。

今日疫情方面，高雄前鎮區化工廠職場群聚持續延燒，今日再增2人確診，為化工廠員工的家屬，但2人是在隔離期間發病採檢陰轉陽，沒社區傳播風險。這起化工廠群聚案至今已累計26人確診。