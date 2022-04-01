快訊／高壓電塔倒塌！東南公司拆水泥塔怪手翻覆　高鐵疑受影響　

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄地區下午3點39分發生，因為配電線路因輸電線不明故障原因，造成多所變電所電壓驟降，台電表示高屏供電區營運處查處中，不過同時間也發生東南水泥公司的高壓電塔倒塌，這兩者之間尚不知道有沒有關聯，這起事件不排除也造成高鐵列車從台南到高雄之間的電力異常。

▲連假前夕高鐵出狀況，傳電力異常.，同時東南公司拆除水泥塔造成高壓電塔倒塌（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步了解在1日下午16時許接獲報東南水泥疑似有工安意外，主要是委外包商在進行拆除水泥塔時，操作不慎造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆以及操作怪手翻覆，經詢問目前現場無人受傷，持續了解中。

▲連假前夕高鐵出狀況，傳電力異常.，同時東南公司拆除水泥塔造成高壓電塔倒塌（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲連假前夕高鐵出狀況，傳電力異常.，同時東南公司拆除水泥塔造成高壓電塔倒塌（圖／記者吳奕靖翻攝）

小港地區在1日一早又傳出停電狀況，造成小港區北林、東林、朝興路一帶共1910戶停電。台電事後派員緊急搶修，所幸在8點43分完成復電。事發後，台電也找到事故主因，居然是一隻松鼠碰觸太陽光電戶分界桿南昭#39-1高壓線闖禍。

針對今早無預警停電事故，台電表示，南工一次變電所今日7點52分，因線路故障導致饋線跳脫，造成高雄市小港區北林、東林、朝興路一帶共1910戶停電。

事發後，台電派員緊急前往現場進行搶修，所幸8點43分完成復電，至於事故主因，則是松鼠碰觸自戶自備高壓裸線，產生故障電流引起饋線保護開關跳脫。