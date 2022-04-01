「破200例也不會升三級！」PTT刷一排穩：走向共存　蘇貞昌給答案

▲本土破百例，鄉民們不緊張。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內的新冠肺炎疫情近來升溫，全國各縣市都出現確診足跡，疫情指揮中心今（1）日公布新增104例本土個案，再創本土新高，消息一出在PTT上引起討論，不過鄉民刷一排「穩」，就算破百例也不會升三級警戒，對此，行政院長蘇貞昌則指出，目前無三級警戒的規劃。

指揮中心表示，今日新增本土個案為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。個案分佈為9縣市，其中以新北市增加40例最多，基隆市、桃園市也各增加20例。

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消息在PTT上傳開後，網友們不緊張，認為這是走向共存的開始，「打了疫苗了不用怕了吧」、「反正就算破200例也不會升級」、「以後破200例以上也不會升級了啦，大家連假玩起來」、「新台灣模式正式啟動」、「穩定走向共存」、「穩啦，要與病毒共存」。

▲蘇貞昌透露，「目前沒有做三級警戒的規劃」。（圖／記者屠惠剛攝）

至於會不會重新回到三級防疫？行政院長蘇貞昌1日備詢時表示，目前沒有做三級警戒的規劃，「現在也沒有到這樣的需要」，強調民眾不需要擔心會突然封城。

另外，陳時中昨（31）就在記者會上指出，「與病毒共存，這事情我想這是一個趨勢」，不過台灣現在染疫率是千分之一不到，還有很多措施能因應疫情。

陳時中表示，「放棄清零然後就會做相關的不檢驗，這些事情到目前還沒有到這樣的一個決定的點，台灣疫情跟實施這種所謂與病毒共存的國家染疫率，那是完全沒有辦法相比，我們現在等於是千分之一。」換言之，國外與台灣的背景不同，因此現階段並不會放棄清零。