東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉　分享安泰從零開始故事

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉(左二 )、也是中山醫學大學傑出校友當選人聯誼會會長 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉，擔任中山醫學大學傑出校友當選人聯誼會會長，他於30日獲邀回到中山醫學大學「精鷹講座」，以「回首來時路，我所見的醫師職涯發展與未來」，分享安泰醫院從零開始的點滴、辛酸、到現階段規模的過程，令人動容，也鼓勵醫學院裡面的各科系學弟妹，大家投入這個行業，尤其南部地區更需要大家參與。

蘇清泉畢業於中山醫學大學，擔任該校傑出校友聯誼會會長；中山醫學大學(30)日舉辦傑出校友菁英講堂，邀請傑出校友分享成功的創業、研究歷程。

第一場演講，由黃建寧校長以「服務、教學、研究、職涯歷程分享」主講；第二場由東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、也是中山醫學大學傑出校友當選人主講「回首來時路，我所見的醫師職涯發展與未來」。

蘇清泉從求學階段，服兵役陸戰隊軍醫階段，住院醫師至主治醫師的階段，原計畫到國外發展，發現南台灣醫療體系更需要投入更多關懷，轉念回到南部，為醫療資源缺乏的屏南地區打拚、提供鄉親最棒的醫療服務，得到好口碑。

蘇院長說， 安泰醫院從零開始，發展到現在的龐大醫療健康事業體系，跨足預防醫療、臨床醫療、長照事業等，並提供全人照護及社會服務，獲得好評，他也鼓勵醫學院裡面的各科系學弟妹，大家投入這個行業，尤其南部地區更需要大家參與。