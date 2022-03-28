送愛到烏克蘭慈善音樂會　安泰醫院榮譽院長蘇清泉到場力挺

▲潮州鎮送愛到烏克蘭慈善音樂會 。（圖／蘇清泉服務團隊及潮州鎮公所提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

俄烏戰爭持續，烏國斷垣殘壁，人民流離失所，高屏地區音樂演奏者舉辦「送愛到烏克蘭慈善音樂會」，(27)日在屏東潮州歷史文化園區演出，為烏國兒童募款。計畫代表國民黨參選2022年屏東縣長的東港安泰醫院榮譽院長清蘇清泉也到場力挺。

這項音樂會，由救國團屏東團委會、世界展望會、蘇天生文教基金會、潮州鎮公所等單位合辦。主辦人謝國榮表示，看到俄烏戰爭中，烏克蘭小提琴家在地下碉堡表演小提琴音樂；烏克蘭戰士在前線壕溝裡拉著小提琴，為其他戰士們鼓舞士氣；還有年輕小提琴家，在地下碉堡裡用網路同步與世界其他國家的小提琴家，一同演奏音樂，感動全世界。「所以，我們也想要舉行一場小型的音樂會，表達台灣人民支持烏克蘭勇敢的抵抗侵略」。

透過黃美鈴指揮家的努力，邀請了屏東的音樂家與團體，共襄盛舉。自閉症青年李尚軒，曾獲得「第八屆全球熱愛生命獎章」及多次國內音樂比賽獎項，更受邀去歐美國家表演，他以鋼琴與爵士鼓演出，表達送愛到烏克蘭。台灣南部首席小提琴家江敬業，也參與演出。

會中，主辦單位發送「世界展望會飢餓三十 - 烏克蘭難民兒童救援計畫」的捐款帳號給所有參與民眾，送愛到烏克蘭，幫助在戰火下苦難的兒童與孤兒們，更盼望戰爭早日結束，烏克蘭能重建家園。

計畫代表國民黨參選2022年屏東縣長的蘇清泉也現身力挺，表達反戰和支持和平的決心，期許透過音樂會撫慰人心，期待送愛到烏克蘭，幫助在戰火下苦難的兒童與孤兒們。