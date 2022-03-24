配合台17線施工　東港3／29早上起停水23小時...5千用戶受影響

▲水公司東港營運所 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

台水公司配合公路局辦理「台17線261K+440嗂仔口橋改建管線永遷代辦工程(南下側)」，東港鎮及獅子鄉部分村落於3月29日上午8時至3月30日上午7時共停水23小時，有5000用戶受影響，新園、枋山全鄉、獅子鄉部分村落減壓供水。

水公司屏東區管理處表示，因應清明節連假將至，為避免影響用路人安全及用路人權益，並提供更優良之用路品質，公路局刻正積極趕辦橋梁改建工程作業，水公司須配合施工期程遷移送水管線，故於3月29日起停水改遷南下側供水管線。

停水時間及影響區域、戶數：停水時間：29日上午8時至30日上午7時(共計23小時，含復水時間)。停水區域：東港鎮全區、獅子鄉(楓林村、獅子村中心崙部落)，合計停水戶數約5000戶。

壓降區域：新園鄉全區、枋山鄉全區、獅子鄉(除楓林村、獅子村中心崙部落)，合計水壓降低戶數約4000戶。

聯絡電話：免付費客服電話1910、東港營運所(08)8322179、恆春營運所(08)8880334。

停水注意事項：停水前：請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間：

1.停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

2.如未關閉抽水機電源：馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。3.建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。4.水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。5.復水後：剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。