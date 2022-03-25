防疫微升級　東港警聯合稽查展現公權力

▲東港警分局會同衛生局等單位執行聯合稽查勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

有鑑於近日群眾聚集參加宴席及團聚活動，造成國內新增案例增加，中央疫情指揮中心宣布自3月22日起「宴席不得逐桌敬酒敬茶」微升級防疫措施，東港分局為強化轄區治安，防範是類場所衍生治安事故及宣導防疫相關規定，於24日晚間規劃執行擴大臨檢、聯合稽查專案，針對轄區內休閒娛樂場所及易滋事場所進行臨檢查察，並請業者配合防疫相關規定，避免衍生治安、衛生問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項勤務，由東港警方會同縣府衛生局、城鄉處、消防局、勞動暨青年發展處等單位共同執行。

警方表示，休閒娛樂場所可能引發之治安事件，聯合稽查針對八大營業場所加強勸導，並叮囑業者，目前疫情有微升狀況，應落實民眾全程佩戴口罩、實聯制、保持安全社交距離，確實遵守防疫規定。同時宣導相關反毒、杜絕暴力鬥毆等不法行為，俾達防止危害、預防犯罪發生之預期效果。

東港警分局長張世儒表示，為展現公權力及執法決心，要求業者做到「三不得，兩通報」：不得在營業場所販毒、槍擊、鬥毆；不得在營業場所外打架滋事等；泊車人員不得放任酒客酒駕離開；有糾紛衝突要第一時間通報警察；酒客執意開車，也要通報警察。另呼籲民眾請務必配合並遵守各項防疫措施，外出全程戴口罩、勤洗手、加強公共區域消毒頻率，有相關問題，請打1922防疫專線！大家一起團結防疫，守護臺灣！