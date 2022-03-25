立院三讀「民法成年下修為18歲」　蘇清泉:符合社會青年朋友期待

▲有意投入2022年屏東縣長選戰的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉勤跑基層 。（圖／蘇清泉服務團隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

「18歲都離鄉背景到外地就讀大學，過獨立生活，早就應該有投票等自主權利了」，前立委、前醫師全聯會理事長，也是有意代表國民黨投入2022年年底屏東縣長選戰的東港安泰醫榮譽院長蘇清泉今(25)日獲悉立法院三讀修正通過民法部分條文等案，將民法成年年齡下修為18歲，並設緩衝期，定於民國112年1月1日施行後表示，這項修法，符合社會、青年朋友的期待。

蘇清泉指出，鄰近的日本、韓國，都下修投票年齡至18歲，台灣沒有理由還限制在20歲才有投票權，不合時代朝流的觀念；何況18歲可以考機車駕照，卻限制未滿20歲，到銀行辦理開戶等相關作業，還要父或母親等成年人陪同，根本相互矛盾。

他說，他接觸過的18年青年中，發現不少人很對國內的政治議題相當關心，也很有看法，但只是一直被忽視了，立法院會今(25)日三讀修正通過民法部分條文等案，將民法成年年齡下修為18歲，並設緩衝期，定於民國112年1月1日施行，符合社會、青年朋友的期待。

未來一旦修憲通過，除18歲可以結婚外，還可以獨立辦手機、租屋、簽契約、開戶、辦信用卡、貸款、申辦行動支付及電子支付，或擔任公司發起人或董事，另外也可提起民事訴訟或行政訴訟，符合時代朝流及青年朋友、社會的期待。