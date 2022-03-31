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婆婆第一次逛好市多「狂掃2車戰利品」！正妹媳婦看傻：還沒買完

▲一名女網友帶婆婆逛好市多，瞬間激發婆婆購物慾望。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲一名女網友帶婆婆逛好市多，瞬間激發婆婆購物慾望。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／閔文昱報導

好市多（Costco）深受台人喜愛，常推出物超所值的商品，一不小心就手滑把購物車塞滿。一名女網友表示，日前帶婆婆第一次逛好市多，結果才逛到一半，「戰利品」就堆滿了2車，讓她看了不禁笑稱「婆婆一出手便知有沒有！」文章一出，吸引不少網友關注。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出照片，只見2台推車中堆滿各式商品，其中包括牛排、拷雞、鮭魚壽司、麵包、蔬菜，甚至連寵物尿墊都有，讓原PO不禁讚嘆「婆婆一出手便知有沒有！帶婆婆第一次逛好市多的戰績，這只是ing，最後滿滿2車回家。」

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▲一名女網友帶婆婆逛好市多，瞬間激發婆婆購物慾望。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO最後還笑稱，「錢錢不是變成喜歡的樣子，而是跑進你的肚子。」貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「這絕對是第ㄧ次的樂趣」、「以前的人把錢存在卡裡，現在的人都存在卡路里」、「這樣的婆婆一定要經常帶出門」、「婆婆一定有一台獨立的冷凍庫」、「婆婆很有潛力」。

另外，也有人指出，「好市多真是罪惡的地方」、「每次從『推到車』開始一路失憶到『門口檢查發票』。後來最好省錢方式：不要推車，不要亂看！雖然還是會拿了一堆自己不是本來要買的，整手」、「我第一次逛也像原始人發現火一樣，結果也踩不少雷丟不少東西，真是浪費。」

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