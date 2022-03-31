好市多連10次搶不到蛋！店員請他「下次請早」怒PO文　結果臉超腫

▲網友發文抱怨他已經連續10次在好市多買不到蛋。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

前些日子雞蛋供不應求，有人在網路發文抱怨，指出到美式賣場好市多（Costco）「連續10次都買不到雞蛋了」，問店員得到答案是「下次請早」。他抱怨說：有收會費的怎麼會叫我早點去搶呢？結果被其他人罵翻。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，他大約2個禮拜採買一次，昨天到好市多內湖店又沒看到雞蛋「已經連續10次沒看到雞蛋了」結帳時問店員，結果店員透露，一天進貨約240盒「每卡限購一盒」，所以中午前通常就會賣完，建議客人下次請早。

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▲會員抱怨好市多買不到蛋，被網友酸爆。

聽到這句話讓網友不滿，抱怨說「雞蛋不是其他非常態限量特價商品，它跟牛奶一樣是日常必需品。好事多賣場屬性本來就與其他大賣場不同，是有收會員費的，在收了會員費的情況下，保障會員能夠在商場內買到基本民生必需品，這是賣場的責任，怎麼會叫我早點去搶呢？」

網友指出，他在意的是不能把搶不到蛋的責任都歸咎到消費者身上，「希望好市多賣場看到這篇文，能夠正視這個問題。」但這篇文章得不到其他人認同，紛紛留言「現在蛋不缺了吧，一定要在好市多買？」、「幾霸分的邏輯」、「養隻雞吧，濱口的雞都會生蛋呢。」