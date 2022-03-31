　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多連10次搶不到蛋！店員請他「下次請早」怒PO文　結果臉超腫

▲▼好市多買不到蛋。（圖／翻攝臉書）

▲網友發文抱怨他已經連續10次在好市多買不到蛋。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

前些日子雞蛋供不應求，有人在網路發文抱怨，指出到美式賣場好市多（Costco）「連續10次都買不到雞蛋了」，問店員得到答案是「下次請早」。他抱怨說：有收會費的怎麼會叫我早點去搶呢？結果被其他人罵翻。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，他大約2個禮拜採買一次，昨天到好市多內湖店又沒看到雞蛋「已經連續10次沒看到雞蛋了」結帳時問店員，結果店員透露，一天進貨約240盒「每卡限購一盒」，所以中午前通常就會賣完，建議客人下次請早。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼好市多買不到蛋。（圖／翻攝臉書）

▲會員抱怨好市多買不到蛋，被網友酸爆。

聽到這句話讓網友不滿，抱怨說「雞蛋不是其他非常態限量特價商品，它跟牛奶一樣是日常必需品。好事多賣場屬性本來就與其他大賣場不同，是有收會員費的，在收了會員費的情況下，保障會員能夠在商場內買到基本民生必需品，這是賣場的責任，怎麼會叫我早點去搶呢？」

網友指出，他在意的是不能把搶不到蛋的責任都歸咎到消費者身上，「希望好市多賣場看到這篇文，能夠正視這個問題。」但這篇文章得不到其他人認同，紛紛留言「現在蛋不缺了吧，一定要在好市多買？」、「幾霸分的邏輯」、「養隻雞吧，濱口的雞都會生蛋呢。」

 

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
玄彬、孫藝真大咖賓客名單曝！　丁海寅、潤娥全到場
快訊／宜蘭凱旋國小驚傳「1師確診」！全校清消緊急安排PCR
富二代老闆享受「皇帝吹捧感」！他見血汗加班制秒離職：遲早倒
布魯斯威利失語症引退　前妻黛咪摩爾共同發聲！曾助她戒毒重生
今年首個熱帶低壓成颱機率曝　「將貢獻大範圍降雨」
玄彬、孫藝真今下午3點世紀婚禮「喜帖內頁曝光」　百萬場地美呆
4天+206例本土！疫苗接種爆量　來這縣市打可領1000元禮
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／宜蘭凱旋國小驚傳「1師確診」！全校清消緊急安排PCR

1圖看「今明顯風變」！午後轉雨　連假全台濕冷2天探12℃

好市多連10次搶不到蛋！店員請他「下次請早」怒PO文　結果臉超腫

婚宴群聚延燒外島！金門確診男「航班曝光」　23人採檢結果出爐

今年首個熱帶低壓成颱機率曝　「將貢獻大範圍降雨」

300萬人疫苗保護力失效引爆疫情？　陳時中搖頭曝原因

快訊／金門防疫破功！台中婚宴群聚傳到外島　26歲男確診

4天+206例本土！疫苗接種爆量　來這縣市打可領1000元禮券

蛋農驚爆：清明可能又要排隊買蛋　3因素打臉陳吉仲

小孩玩手機導致成績下滑？　專家透露：事實可能剛好相反

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24hrs

快訊／宜蘭凱旋國小驚傳「1師確診」！全校清消緊急安排PCR

1圖看「今明顯風變」！午後轉雨　連假全台濕冷2天探12℃

好市多連10次搶不到蛋！店員請他「下次請早」怒PO文　結果臉超腫

婚宴群聚延燒外島！金門確診男「航班曝光」　23人採檢結果出爐

今年首個熱帶低壓成颱機率曝　「將貢獻大範圍降雨」

300萬人疫苗保護力失效引爆疫情？　陳時中搖頭曝原因

快訊／金門防疫破功！台中婚宴群聚傳到外島　26歲男確診

4天+206例本土！疫苗接種爆量　來這縣市打可領1000元禮券

蛋農驚爆：清明可能又要排隊買蛋　3因素打臉陳吉仲

小孩玩手機導致成績下滑？　專家透露：事實可能剛好相反

是棒球沒錯！紅雀29比8電翻國民　美媒虧以為是NFL

基輔外圍20％俄軍後撤　五角大廈曝趁機整補：可能重新投入作戰

酒駕護身符？騎士酒測吃1顆檳榔超標　1原因獲判無罪

再現SBL「高雄奇蹟」　九太主場號召球迷力挺

玄彬、孫藝真大咖賓客名單曝！　「丁海寅、潤娥全到場」展現20年好人緣

快訊／宜蘭凱旋國小驚傳「1師確診」！全校清消緊急安排PCR

上海疫情延燒爆慘劇！7旬洗腎翁被當人球「慘死」　醫護上網求救

1圖看「今明顯風變」！午後轉雨　連假全台濕冷2天探12℃

玉山金股價續創新高、費半跌逾3%　財經HOT 5一次看

好市多連10次搶不到蛋！店員請他「下次請早」怒PO文　結果臉超腫

蝗蟲大軍淹沒俄羅斯小鎮！　居民拿網狂撈、用煙燻驅趕

生活熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

不明感染源有隱形傳播鏈？名醫揭關鍵

樹德科大2師極樂足跡曝！開完會衝酒店狂歡5hrs

幫女同事夾菜「女友翻臉」　他傻眼：很嚴重嗎

富二代老闆公司當皇帝！他揭慘況怒離職

即／桃園+9！足跡曝光　家樂福、三溫暖入列

宜蘭綠博有確診者足跡　休園清消一天

高雄1天停電2次　里長出面求償

疫苗接種爆量　來這縣市打可領1000元禮券

媽抱娃搭捷運嘆沒人讓座！網見1句話戰翻

更多熱門

相關新聞

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

好市多（Costco）深受台人喜愛，常推出物超所值的商品，一不小心就手滑把購物車塞滿。一名女網友表示，日前帶婆婆第一次逛好市多，結果才逛到一半，「戰利品」就堆滿了2車，讓她看了不禁笑稱「婆婆一出手便知有沒有！」文章一出，吸引不少網友關注。

好市多「1邪惡零食」讓她止不了嘴　網曝隱藏陷阱

好市多「1邪惡零食」讓她止不了嘴　網曝隱藏陷阱

人夫衝好市多加油：95加滿！結局爆尷尬

人夫衝好市多加油：95加滿！結局爆尷尬

好市多點熱門美食　他驚「縮水了？」爆共鳴

好市多點熱門美食　他驚「縮水了？」爆共鳴

「好市多零食」無預警漲價　她隔天回購氣炸

「好市多零食」無預警漲價　她隔天回購氣炸

關鍵字：

好市多costco

讀者迴響

熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

巫苡萱公開隆乳片！　扯衣秀壯觀巨球：再也不用擠

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

無照大牛被絞成廢鐵　車主怒求國賠

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

罔腰19歲男兒身舊照撞臉日系偶像　網驚：根本美男子

桃園驚傳螞蟻咬死人！29歲男「嘴唇發黑」亡

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

政院砸300億擴大租金補貼！50萬戶將受惠

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面