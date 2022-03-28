衝好市多加油！人夫開窗喊「95加滿」　下秒回神結局爆尷尬

▲好市多加油站。資料照，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

好市多除了商品價格實惠外，其加油站的油價也較為便宜，吸引不少想省錢的會員車主。就有網友發文表示，日前她和老公去新莊店的加油站加油時，因為喊了一句「95加滿」，便讓當下氣氛尷尬到不行。真相曝光後，吸引大票網友回應，「社死現場」、「笑死我了」。

女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼文，提到日前和老公去新莊店的好市多採購後，正巧發現隔壁的加油站開始營業了，因此便將車開過去加油。當下，老公一如既往的搖下車窗，並大喊「95加滿」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是人夫話才一出，就驚覺不對勁，因為好市多的加油站採「自助式」，一切都要自己來。後來，員工便親自教學如何自助加油，人夫則是尷尬的學習步驟。

▲好市多的加油站採「自助式」。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「不錯～學了一項技能」、「員工應該見怪不怪了」、「不用擔心！絕對不是第一個這樣」、「客人喊95加滿，店員：你給我下車」、「好市多加油都自助的，第一次會教操作」、「抱歉，我也是搖下車窗說95加滿」、「太可愛了」。

此外，原PO也補充說道，26日加油當天，中油95汽油1公升33元，好市多則是30.3元，他們省下近100元。因此還有些網友表示，「便宜太多了吧」、「好便宜欸」、「一個月省個300元到500元」、「Costco的95竟然比中油的92還便宜耶」、「一公升30元，太便宜了」。

您可能感興趣...

►老實哥逛好市多「都趁機偷瞄」 眾人反應超一致：我也常被看

►好市多回饋金「隱藏用法」現在才知道！網狂問細節：店員都沒說

►好市多辦會員「繳千元年費」不划算？ 網揭：這2種人最快回本