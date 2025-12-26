歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年　麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

▲花蓮光復鄉災後2個月，居民生活漸回軌道之際，迎來馬太鞍長老教會90周年，麥當勞與音樂家暖心陪伴，牽起部落溫暖。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／花蓮報導

花蓮光復鄉災後2個月，居民生活漸回軌道之際，迎來馬太鞍長老教會90周年，部落超過450人齊聚一堂，來自社會各界的關懷也相繼湧入，在歲末年終獻上溫暖祝福。麥當勞花蓮中山二餐廳經理陳映黎，滿載心意帶頭安排節目，希望在漫長的重建道路上，用歡笑與陪伴撫慰在地居民的心。

▲▼馬太鞍長老教會成立90周年，部落超過450人齊聚一堂。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

陳映黎經理回憶道，當初災情最嚴峻時，其實不需要特別動員，餐廳同仁只要沒有排班，就會加入「鏟子超人」行列，自發性前往協助清理。在提供餐點與人力支援後，團隊仍不斷思考還能多做什麼，「我們想著，等到12月災後重建告一段落時，可以舉辦一個暖心活動，藉由麥當勞的帶動，安慰小朋友與災民的心情。」

▲▼麥當勞花蓮中山二餐廳經理陳映黎帶頭安排節目。

二話不說就響應的，還有一群音樂家。台北大師星秀音樂節（TMAF）執行長林士凱、長榮交響樂團大提琴首席陳世霖，以及台灣吉他學會理事長孫家偉，平時多在國家音樂廳演奏的三位大師，帶上樂器與西裝，不辭辛勞往返車程將近7小時，只為了30分鐘的演出。

▲台北大師星秀音樂節執行長林士凱（左起）、台灣吉他學會理事長孫家偉，以及長榮交響樂團大提琴首席陳世霖，帶來弦樂三重奏。

林士凱指出，此次曲目是由台灣藝術編曲家吳柏翰特別為小提琴、吉他與大提琴編製的弦樂三重奏，不僅演繹台灣之美，他們更巧妙融入麥當勞主題曲，讓人聽了會心一笑。他感性表示，「能把不一樣的音樂帶進災區，是一件非常有意義的事。我們也希望藉由音樂，讓大家不論在心靈還是生活上，都能獲得一些正向能量。」

▲「麥麥天團」準備了可愛逗趣的互動魔術秀。

悠揚樂聲在教堂內迴盪，把平安送進每一個人心裡。而接棒登場的「麥麥天團」則準備了可愛逗趣的互動魔術秀，讓小朋友眼睛看得發亮，部落居民們也久違地放鬆大笑。

▲馬太鞍教會牧師楊阿華。

馬太鞍教會牧師楊阿華看著滿場居民，心中感觸良多：「陸陸續續有很多單位說要辦音樂會，我們也接納了芥菜種會帶來的愛餐，還有麥當勞團隊自發性地來到這邊，帶來禮物、祝福，也帶來表演。最主要就是讓我們能夠開心地慢慢走出水災陰霾。」他也期盼，無論是教會弟兄姊妹、部落族人，乃至整個馬太鞍與光復鄉的所有災民，能夠在新的一年往前看。

▲社會各界愛心與部落災後並肩同行。

風災雖然帶走了許多熟悉的風景，卻拉近了人與人之間的距離。這場聚會不僅是節慶，更是社會各界愛心與部落災後並肩的一段路。餐廳經理的用心、音樂家遠道而來的陪伴，牽起教會與居民彼此伸出的手，與馬太鞍同行照亮未來。