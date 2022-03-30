　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多「1邪惡零食」讓她止不了嘴　網曝隱藏陷阱：根本增胖神器

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲好市多零食琳琅滿目，吸引不少民眾選購。（圖／記者李毓康攝）

記者隋昊志／綜合報導

美式賣場好市多（COSTCO）零食份量大、種類又多元，琳琅滿目的優惠商品處處是錢坑。一名女網友近日選擇一款「邪惡零食」，讓她吃一口就驚呼「停不下來」，不過超驚人熱量，也被其他人笑稱，根本是「增胖神器」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，自己是第一次購買藍色包裝的蜂蜜夏威夷果仁，沒想到一吃之後驚為天人，「真的是不得了，停不下來欸」。不少吃過的人也紛紛留言，「超好吃的，很難控制自己的手」、「這玩意兒真的是太糟糕了，吃完只想再去買一包」、「這東西真的很容易一顆接著一顆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 有女網友分享自己在好市多購買一款夏威夷果仁一吃驚為天人，但不少網友提醒熱量驚人。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 女網友分享自己在好市多購買一款夏威夷果仁一吃驚為天人。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 有女網友分享自己在好市多購買一款夏威夷果仁一吃驚為天人，但不少網友提醒熱量驚人。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

不過夏威夷果的高熱量也是隱藏陷阱，不少網友提醒，「這個控制不住嘴的還是別買了，固體油脂超好吃」、「高脂又高碳水，增胖神器呢」、「整體上來說是邪惡的食物，很容易停不下來」、「營養師告訴我，杏仁果可以一天5顆的量，但夏威夷果只能一顆，熱量高」、「夏威夷豆是能榨油的，整顆就是高油脂啊」。

據科克蘭蜂蜜夏威夷果仁包裝上的營養標示所示，每100公克的熱量就有670大卡，以每包約680克計算，等於吃完一整包就攝取了約4556大卡。

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
「派宏老師」狂吸34億　夫妻逃法國遭通緝
快訊／確診者參加進香活動　足跡去紫南宮、受天宮
按摩師要OL仿A片「遮胸摸下體」　閨蜜傻眼：他興奮2hrs只
做快篩「乳浪畫面」太震撼！　30爆乳妹被戳
普丁淪「政治殭屍」遲早被下台　真正開戰原因曝光
性侵同袍女友！　陸軍上尉淫笑：那麼濕還說不要
最後訊息曝！　和碩前副總裁「路徑有差異」
快訊／和碩前副總裁尋獲地點曝！　消防員找到遺體
快訊／高雄有確診足跡！　高鐵「這班車」中了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／確診者參加進香活動！南投足跡曝　紫南宮、受天宮都入列

淡水海關碼頭「古蹟沉浸式劇場」破萬人參觀！連假加碼送文創禮

不斷更新／疫情多點爆發「燒進校園」　全台14校宣布停課

Novavax安全性高！有望解套75歲↑疫苗猶豫　第3劑抗體激增9倍

分科測驗簡章今公告　大考中心提醒「考試要記得簽名」

中和公寓群聚恐是「氣溶膠傳播」　陳秀熙：手扶梯、欄杆都危險

好市多「1邪惡零食」讓她止不了嘴　網曝隱藏陷阱：根本增胖神器

四大電機研畢業「等國營分發」　見聯詠千萬分紅心動！鄉民反噓

要辦婚禮了！好友恭喜完「全已讀不回」　準新娘錯愕：有革命情感

快訊／高雄有足跡！基隆男搭高鐵這車次　隔天出現症狀確診

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

快訊／確診者參加進香活動！南投足跡曝　紫南宮、受天宮都入列

淡水海關碼頭「古蹟沉浸式劇場」破萬人參觀！連假加碼送文創禮

不斷更新／疫情多點爆發「燒進校園」　全台14校宣布停課

Novavax安全性高！有望解套75歲↑疫苗猶豫　第3劑抗體激增9倍

分科測驗簡章今公告　大考中心提醒「考試要記得簽名」

中和公寓群聚恐是「氣溶膠傳播」　陳秀熙：手扶梯、欄杆都危險

好市多「1邪惡零食」讓她止不了嘴　網曝隱藏陷阱：根本增胖神器

四大電機研畢業「等國營分發」　見聯詠千萬分紅心動！鄉民反噓

要辦婚禮了！好友恭喜完「全已讀不回」　準新娘錯愕：有革命情感

快訊／高雄有足跡！基隆男搭高鐵這車次　隔天出現症狀確診

號召「走私黃金」狂吸34億　「派宏老師」夫妻爽逃法國遭通緝

酒空父拍門狂譙髮妻！孝兒護母勸：小聲 一點　遭刺5刀噴血倒地

Red Velvet打歌一半Seulgi確診「5中4」宣傳喊卡！公司洩Wendy狀態

李芳雯和方馨互毆！　自爆從小愛打架爸只關心：打輸還打贏？

電子製造聯合展覽會聚焦次世代通訊與元宇宙　5月底前報名享優惠

快訊／確診者參加進香活動！南投足跡曝　紫南宮、受天宮都入列

田馥甄生日宣布喜訊：收到最美好的禮物　Selina激動告白：老婆我愛妳

兒童清明連假出遊　玩樂園全民童樂價 YOYO家族嗨翻天

淡水海關碼頭「古蹟沉浸式劇場」破萬人參觀！連假加碼送文創禮

Gogoro月租漲價前夕「光陽逆勢降價搶客」！加推高＆低用量方案

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

生活熱門新聞

不斷更新／疫情多點爆發燒進校園　全台14校宣布停課

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

這老虎很大隻！　他最擔心2縣市

本土竄150例「升三級嗎」網怕倒一片

今變天！連假雨更多全台溼2天　冷氣團恐襲探13℃

鬼金棒才喊漲　老闆遭公平會傳喚

冷氣團夾雨全台濕冷　圖看變天30→14°C

「她認不是處女」傳統媽反應網讚爆

現在確診多少不是重點了　醫曝這才是關鍵

本土疫情燒學校疫情連爆！陳時中突向立院告假

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

清明雨水是財水！命理師曝12生肖招財法　「發一整年」秘訣大公開

更多熱門

相關新聞

營養師曝釋迦2招吃法不怕熱量高

營養師曝釋迦2招吃法不怕熱量高

目前正是釋迦產季，不論是軟綿香甜的大目釋迦或是酸甜Q彈的鳳梨釋迦各有愛好者，但不少人也因為釋迦甜度高，想吃又不敢吃，怕糖分、熱量會太高。知名營養師高敏敏就表示，其實釋迦含有豐富營養價值，雖然比較甜，但只要控制好「量」就沒問題。

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

人夫衝好市多加油：95加滿！結局爆尷尬

人夫衝好市多加油：95加滿！結局爆尷尬

好市多點熱門美食　他驚「縮水了？」爆共鳴

好市多點熱門美食　他驚「縮水了？」爆共鳴

跟媽媽去補貨！大隻毛自己提零食

跟媽媽去補貨！大隻毛自己提零食

關鍵字：

好市多零食熱量夏威夷果仁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

不斷更新／疫情多點爆發燒進校園　全台14校宣布停課

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

小S被罵「老公許雅鈞罕見發聲了」！霸氣1句話護妻

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

和碩前副總裁失蹤　監視器曝新蹤跡

松山分局擅自外洩不堪畫面！謝忻崩潰了

蝦皮店到店經理1句話　上3天想離職

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面