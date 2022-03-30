好市多「1邪惡零食」讓她止不了嘴　網曝隱藏陷阱：根本增胖神器

▲好市多零食琳琅滿目，吸引不少民眾選購。（圖／記者李毓康攝）

記者隋昊志／綜合報導

美式賣場好市多（COSTCO）零食份量大、種類又多元，琳琅滿目的優惠商品處處是錢坑。一名女網友近日選擇一款「邪惡零食」，讓她吃一口就驚呼「停不下來」，不過超驚人熱量，也被其他人笑稱，根本是「增胖神器」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，自己是第一次購買藍色包裝的蜂蜜夏威夷果仁，沒想到一吃之後驚為天人，「真的是不得了，停不下來欸」。不少吃過的人也紛紛留言，「超好吃的，很難控制自己的手」、「這玩意兒真的是太糟糕了，吃完只想再去買一包」、「這東西真的很容易一顆接著一顆」。

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▲▼ 女網友分享自己在好市多購買一款夏威夷果仁一吃驚為天人。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



不過夏威夷果的高熱量也是隱藏陷阱，不少網友提醒，「這個控制不住嘴的還是別買了，固體油脂超好吃」、「高脂又高碳水，增胖神器呢」、「整體上來說是邪惡的食物，很容易停不下來」、「營養師告訴我，杏仁果可以一天5顆的量，但夏威夷果只能一顆，熱量高」、「夏威夷豆是能榨油的，整顆就是高油脂啊」。

據科克蘭蜂蜜夏威夷果仁包裝上的營養標示所示，每100公克的熱量就有670大卡，以每包約680克計算，等於吃完一整包就攝取了約4556大卡。