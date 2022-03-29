CDC報中和案號講出「xx巷xx弄」　PTT秒傻眼：住址能唸出來？

▲中和景福臨時機動篩檢站。（圖／記者許靖騏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增33例本土個案，當中有7例與中和社區群聚相關，其中有6人是同公寓社區住戶。就有網友發現，指揮中心在記者會上，竟然把公寓的位置唸出來，不禁傻眼直呼誇張，「為何新北這次會出現『xx巷xx弄』這東西？」話題引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping板上爆卦，「新北+11 基隆+6 高雄+4 台東+3 台北+3 桃園+2 竹縣+2 彰化+2」，列出各縣市新增的個案案號等資訊，就有人發現一件事怪怪的，忍不住回文，「給我等一下，為何新北這次會出現『xx巷xx弄』這東西？」想到之前不管是公司、醫院群聚案，都不會公開名稱，「啊這次是怎樣？」

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話題一出，就有人也驚覺為何地址被公布，「還有某銀行某分行行員」、「對啊，有縣市寫得不清不楚的」、「這太過份」、「連幾樓都公布了XDDD」、「記者會把住址都唸出來了，細到幾弄幾號幾樓」、「全台灣只有新北有地址，其他都住山洞？」

其他網友也紛紛不滿問卦，「欸新北中和確診被公布地址？」「中和人現在在想什麼？」「之前都保密到家結果現在直接講地址是怎樣」、「公布確診地址能幹嘛嗎？」

而在稍早的記者會上，就有媒體詢問，為何部長會特地公布社區地址，畢竟過去都傾向不透露太清楚的資訊，這次卻很明確。對此，指揮官陳時中回答，公布之後大家比較容易知道關係，並提到這次在區域內東一個、西一個，幾個案例連一連就會知道在那幾棟裡面，算是蠻密集的。