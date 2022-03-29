銀河小吃店有女陪侍？店家公布監視畫面澄清：女熟客帶員警用餐

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆警染疫風暴持續擴大！基隆29日新增6例本土病例，其中一例為第二分局分局長案23088。對此，衛生局也緊急進行足跡疫調，發現感染源頭疑似就銀河小吃店，當時有2名確診刑警案22596與案22638，帶著2名「女陪侍」一起用餐，讓外界一度將染疫原因直指員警叫女陪侍陪同而釀禍。不過小吃店老闆也緊急公布監視器畫面喊冤，強調店內並無女陪侍，2名和員警出入的女性，都是熟客非店內員工，是員警的女性友人。

▲基隆警到銀河小吃店用餐後染疫，被外界一度認為源頭就是員警帶2名「女陪侍」前往消費，不過事後被店家否認，強調2名女性是員警的友人。（圖／記者郭世賢翻攝）



銀河小吃店店家公布監視器畫面指出，確診的2名刑警和一起共同吃飯的2名女性友人一起進到電梯內，顯然是和員警同行，並非是店內工作人員。

店家表示，由於近期生意並沒有很好，加上消費低廉，客人多零散進來，刑警當天前來消費也僅花費1700元，且由於時間較晚，沒什麼人在唱歌，店家就讓客人自己聊天喝酒，是事後才知道前來消費的人是刑警，何況店內僅有3個員工，相當單純，絕無女陪侍。

據了解，由於銀河小吃店與港都之星位於同樓層，21日當天是由確診的基隆警第一分局汪小隊長，案22596，帶著女性友人前往銀河小吃店用餐；而另一確診的基隆警第二分局林姓偵查隊長，案22638，也帶著一名女性友人前往港都之星卡拉OK用餐，儘管雙方一起進入電梯，但卻前往不同小吃店內用餐，至於員警與女性友人的關係為何，仍有待進一步釐清。

不過感染源頭是否就是刑警帶女陪侍所釀？市長林右昌對此表示，銀河小吃店的源頭並非員警，衛生局疫調人員調閱相關監視器畫面後發現，21日最先來店裡消費的是海大教授，再來才是一名拖板車司機與與他女友，且司機女友早在18日就出現身體不適現象。

林右昌透露，基隆警第一、二分局偵查隊是當天最後一組進到店內用餐的客人，不太可能再回頭傳染給更早就已經進入消費的客人，時間順序上也與確診的海大教授並無交叉，僅有與第二組進入的拖板車司機重疊，並非是感染源頭。