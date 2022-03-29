　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理　稱「聽見隔壁廁所異音」才關心

▲▼轉運站廁所驚傳偷窺。（圖／翻攝爆料公社）

▲市府轉運站廁所驚傳偷窺，身份竟是台北市議員王欣儀服務處的金姓副主任。（圖／翻攝爆料公社）

記者袁茵／台北報導

台北市一名男子於日前爆料，自己在市府轉運站上廁所，意外發現隔間上方「探出人頭」，嚇得拿起手機錄影，事後也向台北市警察局派出所報案。據了解，警局已經追查到該名偷窺男身份，也就是台北市議員王欣儀服務處的金姓副主任，而王欣儀29日也證實此事，但說明金姓副主任是聽見隔壁廁所有異樣聲音，才會有此舉動。

針對服務處副主任疑似有偷窺動作，王欣儀29日接受媒體訪問時表示，金姓副主任的說法是上廁所時發現隔壁有異樣聲音，擔心是不是有人需要求助，因此基於關心才看，第一次沒有看到人，但隔了一陣子後還是很擔心，所以又看了一次，結果發現對方已經準備好手機拍攝，金姓副主任也於事後到附近提款機領錢，甚至回廁所關心一下情況，但因為沒看到人，最終才離開。

被問到金姓副主任的身份是否由警方認出？王欣儀回應，應該不是這樣，第一時間看到爆料公社時的照片、影片就有辦公室同仁認出來，而她也要求對方去派出所說明，看看能否聯絡到對方，可能約在派出所致意、致歉。

王欣儀提及，金姓副主任平常形象就是清秀、乖巧書生樣，地方婆婆媽媽都很喜歡他，且個性也算天真，平常沒有什麼異狀，所以看到這件事情時覺得很詭異。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
全聯先生看表演一半...突「只穿內褲」跳海！大港開唱回應了
全場公認「台灣最帥YouTuber」是他！　網：比藝人還帥
快訊／北市曝「8大張確診足跡」　曾到老天祿滷味、鼎泰豐
快訊／萬豪酒店驚傳墜樓！26歲男倒門口死亡
蝦皮店到店「上班3天」想離職　經理1句話他臉綠了
壽司郎「1神物」消失！　總公司證實了
快訊／台東累計10確診！匡列164人居隔　4／5前禁止遶境活
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／北市曝「8大張確診足跡」　曾到老天祿滷味、鼎泰豐、ZARA、一殯

雙連站昨爆煙霧！竟是「滅火器乾粉噴發」　北捷：疑被旅客蓄意破壞

國軍近3年申請退場超過8000人　士兵階級佔比就高達9成

咁有影？新制教召號稱滿意度9成　召員問卷心得曝光

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理　稱「聽見隔壁廁所異音」才關心

陸軍203旅下士疑遭霸凌輕生　監委：國軍自傷案7成5是士官兵

王義川花博案遭監察院糾正　台中藍營譏：敗家局長想當市長？

台鐵太魯閣號事故將滿週年　時力曝工地安全管理「還在研議」

「蔣萬安、陳時中、黃珊珊都無優點」　李敖女兒李文嘴爆藍綠白

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

貓老師「坐下起立」教萌弟學站　下秒跳過頭他傻眼：喵喵不見了

快訊／北市曝「8大張確診足跡」　曾到老天祿滷味、鼎泰豐、ZARA、一殯

雙連站昨爆煙霧！竟是「滅火器乾粉噴發」　北捷：疑被旅客蓄意破壞

國軍近3年申請退場超過8000人　士兵階級佔比就高達9成

咁有影？新制教召號稱滿意度9成　召員問卷心得曝光

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理　稱「聽見隔壁廁所異音」才關心

陸軍203旅下士疑遭霸凌輕生　監委：國軍自傷案7成5是士官兵

王義川花博案遭監察院糾正　台中藍營譏：敗家局長想當市長？

台鐵太魯閣號事故將滿週年　時力曝工地安全管理「還在研議」

「蔣萬安、陳時中、黃珊珊都無優點」　李敖女兒李文嘴爆藍綠白

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

「BigBoss」飛起來！新庄剛志超浮誇出場　致詞2020出糗

兄弟本季KeyMan　林威助點名福來喜

全聯入股將來銀行有信心　董座：中華電信「是有底的」

工業富聯砸444億元投資興微基金　強攻高端精密製造產業

《Queendom》第二季才剛開錄　參賽女團成員被爆解約告上公司！

全聯先生看表演一半...突「只穿內褲」跳海！　大港開唱無奈回應了　

烏克蘭局部反攻　英國情報：俄軍仍對基輔構成威脅

「南半球女王」遭臉書禁言7天！2字留言被判定傷害　她一看：我無言

白家綺兒女穿二手衣「3年只買1件」　吳東諺「綁」半年：不生了

斥資千萬「酷玩行者」遊戲體驗車登場...湯米、小熊車上單挑李星

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

政治熱門新聞

快訊／新北公寓群聚「捷運密集足跡」曝光　曾去7-11、麥當勞

快訊／新北＋7　「中和公寓篩出6人確診」

立委評鑑結果出爐！3立委列待觀察　高虹安唱「塔綠班之歌」被扣分

快訊／麵店員工確診　新北+6分佈泰山、三重、中和、汐止

快訊／確診海大老師妻在北市介壽國中任教　校方急啟動「線上教學」

少子化衝擊公務員報考　考選部42場次宣導

海基會董事揭中國攻台「四部曲」策略　不用一兵一卒癱瘓封鎖台灣

快訊／北市曝「8大張確診足跡」

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理

北市曝足跡：誠品站前店、京站威秀

台銀1櫃員確診　北市匡列47人居隔

海大師曾去百齡河濱公園、知名餐廳

快訊／雙北最新足跡　北車、711、星巴克、電影院、銀行

林楚茵控抖音打認知戰　他1點反酸

更多熱門

相關新聞

寵物用品廠夫妻感染源不明　參展跨10縣市爆海量足跡

寵物用品廠夫妻感染源不明　參展跨10縣市爆海量足跡

終止26天零確診！彰化今(29)日新增經營寵物用品工廠23078、23079夫妻確診個案，近日忙著寵物展活動業務，跑遍台北、新北、桃園、台中、高雄、南投及宜蘭、台南及苗栗等地，彰化，苗栗及台中市衛生局，也一併公布相關10處足跡，共採檢346名接觸者，一採為陰性，目前感染源不明。

銀河小吃店有女陪侍？店家公布監視畫面澄清

銀河小吃店有女陪侍？店家公布監視畫面澄清

即／北市殯葬處副處長涉貪60萬交保　

即／北市殯葬處副處長涉貪60萬交保　

彰化寵物用品廠夫妻確診　病毒量高足跡跨7縣市

彰化寵物用品廠夫妻確診　病毒量高足跡跨7縣市

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

關鍵字：

北市台北市台北市政府王欣儀影音

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」網怕倒一片

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面