市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理　稱「聽見隔壁廁所異音」才關心

▲市府轉運站廁所驚傳偷窺，身份竟是台北市議員王欣儀服務處的金姓副主任。（圖／翻攝爆料公社）

記者袁茵／台北報導

台北市一名男子於日前爆料，自己在市府轉運站上廁所，意外發現隔間上方「探出人頭」，嚇得拿起手機錄影，事後也向台北市警察局派出所報案。據了解，警局已經追查到該名偷窺男身份，也就是台北市議員王欣儀服務處的金姓副主任，而王欣儀29日也證實此事，但說明金姓副主任是聽見隔壁廁所有異樣聲音，才會有此舉動。

針對服務處副主任疑似有偷窺動作，王欣儀29日接受媒體訪問時表示，金姓副主任的說法是上廁所時發現隔壁有異樣聲音，擔心是不是有人需要求助，因此基於關心才看，第一次沒有看到人，但隔了一陣子後還是很擔心，所以又看了一次，結果發現對方已經準備好手機拍攝，金姓副主任也於事後到附近提款機領錢，甚至回廁所關心一下情況，但因為沒看到人，最終才離開。

被問到金姓副主任的身份是否由警方認出？王欣儀回應，應該不是這樣，第一時間看到爆料公社時的照片、影片就有辦公室同仁認出來，而她也要求對方去派出所說明，看看能否聯絡到對方，可能約在派出所致意、致歉。

王欣儀提及，金姓副主任平常形象就是清秀、乖巧書生樣，地方婆婆媽媽都很喜歡他，且個性也算天真，平常沒有什麼異狀，所以看到這件事情時覺得很詭異。