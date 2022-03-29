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寵物用品廠夫妻感染源不明　參展跨10縣市跑業務爆海量足跡

▲▼彰化縣政府3月29日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲彰化縣府公布疫調。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

終止26天零確診！彰化今(29)日新增經營寵物用品工廠23078、23079夫妻確診個案，近日忙著寵物展活動業務，跑遍台北、新北、桃園、台中、高雄、南投及宜蘭、台南及苗栗等地，彰化，苗栗及台中市衛生局，也一併公布相關10處足跡，共採檢346名接觸者，一採為陰性，目前感染源不明。

▲▼彰化縣政府3月29日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

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▲彰化縣府公布疫調。

彰化縣衛生局指出，案23078的30多歲男性，潛伏期自3月7日活動範圍在台北、新北、台中、高雄、南投及宜蘭等地，21日到新北、3月22日到台北及桃園、3月23日到台中及南投、3月24日到台南及苗栗等縣市，隔天出現流鼻水、咳嗽及發燒，27日自行到藥局買成藥，3月28日到診所就診，快篩陽性CT值15.8，妻子(約30歲，3月26日咳嗽，3月28日快篩分別為陽性CT值15.8及23.1。

局長葉彥伯指出，衛生局昨天下午緊急針對其同住家人母親(約60歲)及3歲女兒、5歲兒子，幼兒園194名(相關人員16名、90名幼童及88名家屬)、19名職場工作人員及家屬等接觸者，及彰化縣其他活動108名接觸者，共匡列321人，PCR採檢一採陰性。

▲彰化清消

▲清潔隊進行清消。

彰化縣衛生局也公布相關疫調足跡，兩夫妻在3月23日傍晚5點30分到6點前往彰化市民族路買辣麻辣燙、3月25日中午11點25分到45分前往金馬路二段阿三爌肉飯、同日傍晚前往全聯彰化金馬店，另外26日晚上9點10分到40分前往全聯和美糖友店，目前皆已清消完畢。

▲台中有多處確診者足跡。（圖／市府提供）

▲從彰化到台中的確診夫妻，市府公布疫調足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市政府表示，這次除了23078、23079夫妻，還有一名23063（台北銀行懷孕行員），3名個案分別曾於3月21日、23日、26日有台中市活動史，足跡分別有清水休息站、元金小六鍋貼、麥當勞文心六店得來速及太原棒球場，匡列相關友人及鍋貼店工作人員計15人安排PCR採檢皆陰性。

▲從彰化到苗栗的確診夫妻，縣府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲從彰化到苗栗的確診夫妻，縣府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣政府表示，案23078及案23079，24日早上10時30分至後龍鎮「台灣花卉生物技術股份有限公司」開會後中午到後龍「牛師父御膳牛肉麵」用餐。本府防疫團隊28日晚上7時接獲彰化縣通知後，立即啟動相關疫調及2地點的接觸者採檢共採10人，連夜進行檢驗；PCR檢驗結果花卉公司7名PCR陰性，其中2人列為居家隔離，5人列自主管理；牛肉麵店員工3名陰性皆列為居家隔離個案。29日持續進行匡列、採檢及清消等防疫作為。

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