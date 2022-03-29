民進黨擬讓公投綁大選　國民黨：為政治算計「假民主進步」

▲民進黨「四個不同意」公投文宣。（圖／記者呂晏慈攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院上周五通過18歲公民權修憲案，將交由全民複決，中選會將研議是否合併年底九合一選舉。由於民進黨去年大動作宣傳「四個不同意」，其中一項便是不同意「公投綁大選」，年底選舉擬又合併公投，引起議論。對此，國民黨就抨擊，民進黨就是為政治算計「假民主進步」黨。

國民黨文傳會副主委林家興表示，去年公投彰顯的意義，充分證明任何直接民權的展現若無與大選合併就難以通過，民進黨只因嚐到2018年選舉敗績，親手修公投法扼殺了台灣人民展現民主意志的機會。

林家興指出，民進黨3個月前不惜違反行政中立反對公投綁大選，如今只因門檻較高就一定要綁大選，這種翻臉速度簡直比翻書還快。

林家興表示，民進黨團總召柯建銘應該先回答民眾，當初拿會造成選務混亂、選人選事應該分開這些理由反對公投綁大選，為何現在又改口？請問柯建銘，接下來推動修憲複決綁大選的過程，民進黨如何面對支持者以及去年對公投綁大選投下不同意的選民？

林家興批評，行政院長蘇貞昌曾說公投綁大選是「亂台灣、亂民主」、總統蔡英文曾說「公投跟大選分開，是要大家做決定時更理性、周延」，如今通通自打臉，這種只有為政治利益算計的假民主進步，台灣人民早就受不了！

林家興呼籲，希望柯建銘總召睜開雙眼，在鼻子越來越長之前，先和去年相信民進黨，以為年底大選能有「理性、周延思辯空間且不會排隊」的選民道歉，否則硬推複決綁大選，就是在打蘇貞昌、蔡英文和所有民進黨支持者的臉。