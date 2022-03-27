黃捷超辣短背心+熱褲現身大港開唱　「罷免3人組」驚喜合體了

▲高雄市議員黃捷火辣現身大港開唱。（圖／翻攝自黃捷臉書）

記者賴文萱／高雄報導

今年大港開唱再度登場，除了有10個舞台超過百組藝人，更有流浪狗的「吹狗螺音樂生活節」進駐大港，而高雄市議員黃捷今PO出多張照片表示，「大港辣台妹一下」。照片中她穿著黑色短版背心、熱褲大秀好身材，吸引不少粉絲大讚，「太辣了吧齁嘿齁嘿超級喜歡黃捷」、「女神呀！」、「好美好美」、「太辣了」、「也穿太少了吧」。

▲▼高雄市議員黃捷現身大港開唱，一身辣台妹裝扮吸引粉絲稱讚。（圖／翻攝自黃捷ig）

黃捷今在臉書PO出照片說，「去聽林昶佐 Freddy Lim x黃蓉 之前先來聽超夠味ㄉ土狗，50元的檳榔加上小米酒，等下大雄丸見！」她今天戴著漁夫帽，穿著牛仔外套再加上黑色短版背心及熱褲，十足辣台妹的裝扮，吸引不少粉絲紛紛留言稱讚太辣了。

▲▼黃捷PO出罷免3人組合合照。（圖／翻攝自黃捷臉書）

此外，黃捷還PO出她跟林昶佐以及陳柏惟的合照，搞笑自嘲「罷免三人組在大雄丸開唱（？？？」。有粉絲留言力挺表示，「笑著笑著就哭了～～～～＃3Q加油」、「要組團了嗎？ 」、「加油，3Q與阿佐也加油」，也有粉絲笑說「可以找王浩宇這個組合更好哈哈」、「怎麼可以少了王浩宇呢？真正的代表耶」。

▲高雄市議員黃捷現身大港開唱。（圖／翻攝自黃捷ig）

事實上，今年的大港開唱NGO議題村特別邀請「法律白話文運動」，打造「正義的想像，從南方出發的正義實踐」主題特企，包括台灣人權促進會、彩虹平權大平台、地球公民基金會等多組NGO團體邀請大家一起來參與，討論各界正義的實踐。大港開唱也聯合社團法人台灣親子共學教育促進會與大港第三年攜手打造KIDS