「兇版黃捷」林襄合體本人吃香腸　1動作旁人驚呼：議員被玩壞啦

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

網紅林襄擁有甜美長相及火辣身材，更有「巨胸版黃捷」的稱號，同時也是職棒啦啦隊「樂天女孩」一員。不少粉絲一直敲碗後，林襄跟黃捷2人今天終於合體！林襄今天除了到高雄市議會體驗擔任黃捷的一日助理，更跟著她走訪鳳山熱門景點、道地小吃，黃捷看到本人後也大讚根本是女神，素質、顏值都超高。

▲「巨胸版黃捷」林襄南下合體黃捷本人。（圖／記者吳世龍攝）

▲林襄南下高雄體驗擔任黃捷一日助理，也跟著她玩遍高雄鳳山。（圖／記者吳世龍攝）

林襄在加入樂天女孩前在演藝圈就小有名氣，加入樂天女孩後IG破百萬人追蹤，從參加樂天女孩徵選現在備受外界期待，好身材的她與現任高雄市議員黃捷外型相似，被封為「巨胸版黃捷」，如今竟然兩個人后見后成真。

▲▼林襄南下高雄體驗黃捷一日議會助理。（圖／翻攝自黃捷臉書）

在偌大的高雄市議會，議員黃捷正在質詢台下勤作筆記，準備上台質詢為民喉舌，殊不知林襄也正在二樓媒體席為黃捷議員加油，在議會體驗擔任一日助理。

▲▼粉絲敲碗成功！林襄南下合體黃捷。（圖／記者吳世龍攝）

被問及「巨乳版黃捷」的稱號，林襄笑說，「我覺得不像議座啦，議座有知性美，希望她不會排斥我、今天跟著議員一整天在高雄吃吃喝喝，我們真的可以聊棒球，聊高雄好玩的地方，她很懂，我真的覺得議座太強了，問政專業，又懂玩，坐在議會裡看見大家都在為市政努力，真的很尊敬議員和團隊。」

黃捷則說，過去媒體都給林襄「暗黑版黃捷」的稱號，今天終於第一次相見歡，非常榮幸能邀請她來到鳳山，也希望藉由她的魅力讓更多人可以認識鳳山。而看到林襄本人後，黃捷也大讚，她帶有女神光，樂天女孩素質、顏值都超高。

▲▼「巨胸版黃捷」林襄南下合體黃捷本人。（圖／記者吳世龍攝）

之後黃捷更帶著林襄走遍鳳山，來趟鳳山一日遊，除了去大東藝術公園、衛武營外，也體驗鳳山在地小吃橋邊香腸、李家肉圓。在吃橋邊香腸時，黃捷自豪推薦，這裡香腸配的蒜頭都是一次一顆，非常大方！

而黃捷跟林襄2人更以女友視角對著鏡頭PK餵香腸、也在香腸旁大擺POSE拍照，黃捷賣萌舉動跟在議會質詢時的犀利形象大不相同，也讓一旁的人笑說：「議員被玩壞了啦！」

▲▼林襄跟黃捷合體，互讚女神。（圖／記者吳世龍攝）

黃捷說，這些都是鳳山在地推薦、不會漏氣的有名小吃，希望她們這趟下來，吃飽喝足、拍完美景後，回桃園都會心心念念鳳山一切美好事物。

而樂天桃猿企劃「黃捷真襄」影片即將上架，樂天球團也正式宣布將邀請黃捷到桃園來為桃猿開球，客座樂天女孩-黃捷即將登場，與林襄在樂天球場再度合體。

▲樂天球團宣布將邀請黃捷到桃園來為桃猿開球，與林襄將在樂天球場再度合體。（圖／翻攝自黃捷臉書）