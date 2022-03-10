黃捷轟吳斯懷吃裡扒外、糟蹋台灣　「幫中國講話的立委」才最不恰當

▲黃捷批吳斯懷「挺中」的發言吃裡扒外。（圖／翻攝黃捷臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨立委吳斯懷批評，南韓新任總統尹錫悅對中國的軍事政策是挑釁，引起政壇熱議。高雄市議員黃捷10日表示，吳斯懷作為國防委員會的立委，公然的為有幾千枚飛彈對準台灣的敵國說話，「對於這種吃裡扒外，糟蹋台灣，甚至可能出賣國家的立委，大家還要忍受多久？」。

黃捷透過臉書回顧，今天吳斯懷上廣播表示，韓國總統當選人尹錫悅一當選就表態親美、親日、遠「大陸」，非常不夠戰略智慧。甚至還說韓國部署薩德反飛彈系統，是「互相招惹，對大陸是一種挑釁，覺得不恰當」。

黃捷批評，「我想告訴吳斯懷委員，有你這樣的立委在我國國會殿堂，才是最不恰當」，面對國際緊張局勢，我國最大在野黨立委對國家做了哪些貢獻？繼上週國民黨立委傅崐萁質詢行政院長蘇貞昌時，他就長敵人士氣滅自己威風的幫「中國攻打台灣」宣傳，昨天國民黨立委羅明才更不敢出聲譴責出兵攻打烏克蘭的俄羅斯。

黃捷強調，今天又出一個吳斯懷，用台灣立委身分公然為中國抱屈，身為國家栽培多年的將軍，竟為一個有幾千枚飛彈對準台灣的敵國說話。

黃捷表示，國民黨接二連三對於國防議題的言論，都讓台灣人聽不下去，吳斯懷這會期因為國民黨立委陳以信的禮讓，即將進入國防外交委員會，台灣國防預算操之在他手中。如果他為了「友中」，把幾千億的國防預算全數刪除，後果真的不堪設想。

黃捷批評，吳斯懷就是台灣國防安全最大的「最大未爆彈」。「對於這種吃裡扒外，糟蹋台灣，甚至可能出賣國家的立委，大家還要忍受多久？」。