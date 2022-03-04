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高雄停電12hrs！她兒子遺體快退冰　心碎媽淚問：電什麼時候來

記者許宥孺／高雄報導

高雄興達發電廠昨(3日)出現開關人為疏失，導致全台549萬戶大停電，其中高雄市就是重災區。市議員黃捷心疼表示，一位媽媽告訴她，因為斷電，兒子在殯儀館冷凍櫃快退冰，很擔心遺體化掉，高雄整整12小時斷水又斷電，宛如上演電影《生存家族》，她將追究到底，要求台電給高雄人一個交代。

▲▼0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電。（圖／記者許宥孺攝）

▲0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電。（圖／記者許宥孺攝）

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黃捷表示，昨天大停電，創下非天災因素史上最長的停電紀錄，高雄宛如上演「生存家族」。不只民生用電，還有半導體、石化業停工，將近造成數百億損失。高雄從早上九點開始停電，到晚上九點才復電。整整12個小時，對所有人都是折騰，更是揮之不去的夢魘。

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃捷說，光是我接到的陳情，就有小吃店、飲料店的冷藏食材因斷電損壞，損失上萬元，外送訂單也被迫取消，連電鍋也沒得煮飯，無法做生意。超商的鮮食、布丁、牛奶全報廢，甜點店做到一半的近百個蛋糕也壞掉。最心疼的，是有個媽媽來告訴我，因為斷電，她的兒子在殯儀館冷凍櫃快要退冰，問我電什麼時候才會來，她很擔心遺體化掉。

細數高雄停電期間，學校營養午餐延後供餐，沒有燈，老師只好帶著學生到司令台寫功課。交通號誌停擺，路上險象環生，有人因此出車禍，還有里長、軍校生自主站到路口、幫忙指揮。更不要提每戶家中的家電損壞、影響生活細況，不計其數。

▲▼全台大停電，營養午餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全台大停電，學校營養午餐延後供餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▼高雄停電導致交通號誌停擺，交通大亂。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄停電亂象。（圖／記者許宥孺攝）

黃捷表示，中北部的朋友中午前都已復電，大概很難想像，停電12小時到底對生活、民生、經濟造成多大的不便。南部很缺少媒體資源，許多長輩更不擅長使用網路，無法發聲，但這些慘況都是真實發生在我們身邊。

「全台灣人都該審慎看待用電，更該聽見南部人的心聲，多一份同理，為我們國家的未來一起努力。」黃捷痛批，高雄是發電比較多的地方，結果送電卻是最慢！高雄人不是次等公民，長期南電北送，去年四個公投，高雄已經用「不同意」最高票表達對南北供電失衡的怒吼，而當意外發生時，高雄卻還是首當其衝得承擔斷電、斷水的災難。一個人為疏失就讓全台遭殃，電網系統脆弱到不可思議，竟沒有任何分階段防堵機制，也沒有任何風險分散機制！

▲▼0303高雄停電路口狀況。（圖／記者許宥孺攝）

▲0303高雄停電，馬路險象環生。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺攝）

▼0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺攝）

黃捷指出，台電的董座、總經理雖在昨天已請辭，承擔行政責任，但台電應痛定思痛，全面改善問題，訂出清楚的期程強化電網韌性，改善所有電廠管理的程序，以及緊急狀況的相關配套措施、第一時間如何傳遞正確消息讓市民能應變，並加速北部發電，更應加速建置儲能系統，達到分散風險、能源自主及多元，發電區域平衡。

最後，黃捷也強調：「我一定會追究到底，要求台電全面檢討，還給高雄人一個交代！」

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