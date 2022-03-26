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蘇貞昌出席屏科籌備辦公室揭碑儀式　周春米、鍾佳濱隔空較勁

▲▼周春米透過臉書貼出蘇揆參加揭碑儀式照片。（圖／翻攝自周春米臉書）

▲周春米透過臉書貼出與蘇貞昌、潘孟安合影，不見對手鍾佳濱身影。（圖／翻攝自周春米臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰倒數，行政院長蘇貞昌26日南下出席屏東科學園區籌備辦公室揭碑，立委周春米、鍾佳濱互別苗頭，會後紛紛在臉書曬出與蘇揆的合影，但卻不見對手，隔空較勁意味濃厚。周春米稱，「這段時間，我不斷協助屏東縣政府與相關部會溝通」，未來不會退縮而會更勇敢盯進度；鍾佳濱也表示，蘇揆談話「與我昨日辯論會上的發言不謀而合」，自稱就是最好的接棒人。

周春米說，今天她陪同蘇揆及屏東縣長潘孟安一起參加「科技部南部科學園區管理局屏東園區籌備辦公室揭牌暨屏東縣科學園區諮詢委員會成立儀式」，強調這段時間，她不斷協助屏東縣政府與相關部會溝通，終於在1月份經行政院核准通過後，今日籌備辦公室正式在屏東成立。

周春米表示，如同蘇貞昌今天分享建設屏東一路以來的心路歷程時所說：「什麼叫做選舉、什麼叫作抹黑、什麼叫做正道，相信時間會證明一切，我是用生命咀嚼這個味道，但我依舊熱愛屏東」，她也不會退縮而會更勇敢，未來將繼續緊盯相關進度，全力協助屏東科學園區的發展進度。

鍾佳濱則表示，蘇貞昌今天的發言與他昨日辯論會上的發言不謀而合，要解決屏東人口流失的問題，最重要的是要讓屏東人能在地生活、在地工作，才能讓屏東生活變得更好，甚至在介紹屏東科學園區主打的太空科技，拿烏克蘭的低軌道通訊衞星為例，也和他昨天講的一模一樣。

鍾佳濱分享說，今天蘇貞昌最後說的一句話，讓他很有共鳴，蘇揆說「期待屏東團結起來，以後一棒接一棒，棒棒都是好棒」；鍾坦言，聽到時覺得真是一點都沒錯，就像屏東縣前縣長曹啟鴻所描述的屏東鐵三角（指鍾佳濱當縣長、周春米入閣、立委莊瑞雄當民代），唯有大家互相團結、合作，才能為屏東創造最大的福祉，「而我有信心，我就是最好的接棒人，會讓屏東發展得更好！」

▼鍾佳濱貼出的團體活動合照中，也不見參與同場活動的對手周春米身影。（圖／翻攝自鍾佳濱臉書）

▲▼鍾佳濱透過臉書貼出與蘇貞昌的合影。（圖／翻攝自鍾佳濱臉書）

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