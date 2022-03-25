鍾佳濱酸對手資源多　「我仍有信心！20年我一直在這裡」

▲鍾佳濱出席民進黨屏東縣長初選政見發表會。（圖／民進黨直播）



記者陶本和／台北報導

民進黨屏東縣長初選，黨內三位擬參選人周春米、莊瑞雄與鍾佳濱，25日下午4時舉行電視政見發表會。在最後結論階段，鍾佳濱表示，跟其他對手相比，資源仍算少，無法跟對手一樣聲稱舉辦2、3000場座談會，宣導怎麼回應電話民調，不過他仍有信心說，自己20年來一直在屏東，他有信心延續屏東光榮。

鍾佳濱在結論時表示，自己財力有限，初選看板比他兩次參選立委還要少，自己去年得到副總統賴清德推薦，可是在合掛看板上，中央黨部說不溯及既往；因此，統計自己的看板是263面，比他選立委兩次加起來還少。

鍾佳濱說，他沒有像有的對手，聲稱舉辦過2、3000場說明會，宣導鄉親怎麼回應電話民調。不過他強調，自己仍然有信心，因為他20年來一直在這裡，在考上台大之後參加野百合學運，出社會後擔任國會助理，後來擔任曹啟鴻的助理，1996年當選國大代表，後來也到蘇嘉全縣長擔任機要秘書，曹啟鴻縣長時更擔任8年副縣長。

鍾佳濱強調，20幾年來他一直在屏東，屏東不只需要好縣長、需要鐵三角，「希望屏東好，一定要選他，他有信心延續屏東光榮，打造幸福經濟、創造更多就業機會」。