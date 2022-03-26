「能台北也能南部」　翁章梁：我認為下屆屏東縣長就是莊瑞雄

▲翁章梁替莊瑞雄站台。（圖／翻攝自Facebook／莊瑞雄）

政治中心／台北報導

民進黨屏東縣長初選將在4月連假後即展開民調，三位參選人莊瑞雄、周春米、鍾佳濱近日積極衝刺拉支持。繼上次立委管碧玲之後，莊瑞雄今（26日）再推出嘉義縣長翁章梁推薦影片，翁表示，他認為下一屆屏東優秀的縣長就是莊瑞雄，而莊除回以感謝外，也宣示，帶領屏東衝向新紀元「就交給莊瑞雄」。

莊瑞雄26日臉書上傳翁章梁的推薦影片。片中翁表示，未來誰能夠接任屏東縣長潘孟安？他認為必須要有一個能夠延續這般高能量、高強度的人，才能夠承接縣市長的重責大任。

翁章梁還說，莊瑞雄不管是在辯論、上電視、協調、衝撞都相當優秀，更重要的是他「能台北也能南部」，莊瑞雄雖然讀到博士，但他說話不太像博士，具有南部人的口吻、接地氣，對事情也相當乾脆，他就是「南部特質」養大的立委，他十分肯莊瑞雄具備接任屏東縣長的特質。

莊瑞雄則指，翁章梁在野百合學運時期，就已是全國知名的意見領袖，難能可貴的是，他選擇在嘉義蹲點十幾年，走遍嘉義每一個鄉鎮；擔任縣長之後，政績非常顯著，可說是民進黨執政的代表性人物。

莊瑞雄說，在翁章梁縣的努力下，嘉義的科學園區是未來發展焦點；他也想向翁章梁看齊，因為屏東即將具備高鐵與科學園區的組合，更需要擁有充分歷練的新縣長，帶領屏東向前進。

莊瑞雄強調，未來的屏東，需要在產業、交通、就業上超越，所以他提出三大優先政策，讓屏東不只成為一個宜居城市，更要成為讓年輕人可以實踐夢想的城市，更要透過高鐵串連屏東與嘉義，讓科學園區成為翻轉建設的新希望。

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