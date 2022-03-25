莊瑞雄推屏東捷運蓋到東港大鵬灣　打造首屈一指度假勝地

記者蘇晏男／台北報導

民進黨25日舉行屏東縣長初選電視政見發表會，擬參選人莊瑞雄在會中提出「三個優先、四大升級」。莊瑞雄承諾，他當縣長，捷運延伸到東港大鵬灣，兩年內一定動工；另外他也會讓大鵬灣成首屈一指度假勝地，且也支持棒球產業。

▲莊瑞雄。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

民進黨25日下午4時將舉行屏東縣長初選電視政見會，三位擬參選人周春米、莊瑞雄與鍾佳濱出席。在第一階段，莊瑞雄直指現在是屏東人的機會，「有機會從台灣尾，變台灣頭」。莊說，高鐵、科學園區及捷運已規劃到屏東，這是屏東未來發展的關鍵時刻；拿棒球比喻，現在壘上有人，接下來這一棒非常重要，縣長必須是強棒，來未屏東開建設大局。

對於如何建設屏東，莊瑞雄提出「三個優先、四大升級」。三個優先為產業轉型優先、就業機會優先與交通建設優先。在產業轉型上，莊瑞雄指，會透過科學園區跟產業屏東隊等兩個雙引勤，好好規畫。第一引擎是屏東科學園區，未來這地方是發展生醫、綠色材料、太空科技、電動車等重要產業聚落，他當選，會讓科學園區跟屏東在地學校做產學合作。

第二引擎為屏東產業隊。莊瑞雄表示，屏東農業產值名列前茅，為讓農漁民所得可更好，他當縣長，未來將導入智慧養殖、智慧農藝、冷鏈系統，從生產到運銷的標準作業流程，打造屏東農漁民品牌，讓屏東農業更可以超越高雄。

「有人說屏東是遠的要命王國。」莊瑞雄說，所以他主張交通建設優先，將來他當選縣長，會爭取高鐵延伸到潮州，也讓高捷延伸到東港大鵬灣，兩年內一定動工。在公路部分，莊瑞雄說，屏東第二快速道路，中央同意屏東端先行動工，他當縣長，會加速。

四大升級方面包括觀光升級、醫療升級、水資源升級及運動產業升級。莊瑞雄說，他當縣長，會對好好盤點、規畫屏東整個沿海，觀光一定會超越高雄；海洋觀光升級部分，會讓大鵬灣成首屈一指度假勝地；另也會重點支持棒球。