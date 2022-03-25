周春米轟對手「能說善道不如明公正道」　不捨支持者被污名成魔鬼

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選開打，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱25日下午參加電視政見發表會。周春米在結論階段砲轟兩位對手說，屏東目前遭遇的挑戰，不是一個願景就能夠達成，也不是提出一個亮點就能超越，「能說善道，不如明公正道」，政治人物與其發揮雄辯的長才，不如一步一腳印，正正當當、實實在在地做好每一件事。

▲民進黨立委周春米參與政見發表會。（圖／翻攝自民進黨YouTube）

周春米表示，這次參選初選的過程當中，心裡一直有一個大石頭，因為她是抱著要榮耀屏東的想法參與初選，但是媒體卻形容屏東初選「殺到刀刀見骨」，她自比總統蔡英文、基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁從政經驗說，她同樣沒有參選經驗，且也與蔡英文、前副總統陳建仁一樣，出身有政黨色彩的家庭，但是「出身不能抹滅我們後天奮戰的歷程」，她努力想要把民主自由的養分轉化成延續屏東驕傲的勝利，卻不斷遭到扭曲。

周春米嘆息，屏東縣長潘孟安推薦自己是基於過去多年推動縣政的信賴，但卻被操作成指定接班，每位候選人背後都有支持的力量，前縣長蘇嘉全、曹啟鴻都支持特定候選人，她亦給予尊重祝福，「但為什麼潘孟安縣長推薦我，要被打成民主之恥？這樣公平嗎？」

周春米說，她的服務不分黨派，民進黨初選遊戲規則也是不分黨派的全民調，告訴他們「爭取全民支持」的遊戲規則，將來執政也要不分黨派、不分藍綠，現在不分黨籍的鄉親出來支持自己卻要被說成「魔鬼」、「有國民黨相助」、「與魔鬼共舞」，這樣公平嗎？

「沒有辦法辦座談會、沒有辦法辦說明會的人，可以昨是今非的質疑，民進黨傳統的作法」，周春米諷刺說，這是閉上自己的眼睛，但她認為天道酬勤，老天爺會看見認真努力的人，女性從政也不該是原罪。