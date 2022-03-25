「屏東要發展太空產業」　鍾佳濱：可能成為下一個護國神山

記者陶本和／台北報導

民進黨屏東縣長初選，黨內三位擬參選人周春米、莊瑞雄與鍾佳濱，25日下午4時舉行電視政見發表會，藉由這次機會爭取縣民認同。鍾佳濱申論時，提出屏東要發展太空產業，要成為下一個護國神山。

▲鍾佳濱於民進黨屏東縣長初選政見發表會上進行申論。（圖／民進黨直播）



「台灣發展需要屏東，國家建設就到屏東。」鍾佳濱表示，在縣長潘孟安上任後，為了爭取高鐵延伸屏東，他們有許多的討論，當時潘孟安也有請他設法加入交通委員會，為了爭取高鐵。

鍾佳濱表示，在行政院長蘇貞昌第二次擔任院長時，當時蘇貞昌把他和其他區域委員找到院長辦公室說：「高鐵延伸到屏東，同時也要設立屏東科學園區」科技部也說，科學園區將做「太空產業、綠色材料、智慧農醫」等三大目標。

因此，鍾佳濱指出，太空產業不是太空人飛上天，而是將低軌道商用通訊衛星送到太空軌道上，因此，去年在總統蔡英文的主導下，快速通過了《太空發展法》。

鍾佳濱舉最近烏俄戰爭為例，馬斯克就是提供星鏈計畫給烏克蘭，讓民眾可以連上網路，而這可能就是台灣下一個護國神山，「因此，我們也可以說，當台灣發展需要屏東時，國家建設就會投資屏東」。

鍾佳濱表示，台灣有個例子：新竹科學園區1980年代設立，營業額從170億元成長到高達一兆六千億，成長近百倍，從業人口從8275人成長到16萬5000人。

他認為，不是只有竹科好，新竹市的營利事業單位，也從1982年一萬四千家，到了2020年變成兩萬八千家，人口從67萬成長到103萬、所得從30萬成長到130萬。

「竹科模式就是屏東的勝利方程式！」鍾佳濱表示，在新竹之後，我們看到台南也設立台南科學園區，帶動台南經濟成長，甚至當台積電說要到高雄設廠，也讓地方有了期待。

此外，鍾佳濱提出「好山好水在屏東，綠電用水都提供」，他認為，對於科技產業而言，要有充足的水電，還要有綠電，去年大旱，因為有曹縣長與他規劃、潘縣長任內完成的大潮州人工湖、他多次質詢潘縣長施作的伏流水工程，屏東沒有缺水，而台積電光是買水就花了八億。

鍾佳濱表示，記得當年莫拉克風災後，我們破而後立，化危機為轉機，推動養水種電，如今率先全國。他強調，屏東的好山好水，除了好看好玩，也可以支持產業發展，屏東的好水、綠電就能提供產業發展的需求，「這樣的願景就是屏東人希望的，也是我對屏東的想像」。