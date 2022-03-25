點名周典論、林恊松！莊瑞雄秀3手板　控周春米讓國民黨介入初選　

記者蘇晏男／台北報導

民進黨25日下午進行屏東縣長初選電視政見會，擬參選人莊瑞雄會中指控對手周春米競選手法不公明磊落，還讓國民黨地方派系介入民進黨初選；他還特地秀出手板點名三位國民黨籍屏東官員為證，抨擊「這不是介入什麼叫介入？」

▲莊瑞雄。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

民進黨25日下午4時舉行屏東縣長初選電視政見會，三位擬參選人周春米、莊瑞雄與鍾佳濱出席。在最後結論階段，莊瑞雄表示，鍾佳濱指控周春米，周春米剛剛又丟到他身上，「我鄭重說」，自己從未說潘孟安是民主之恥，而是周春米把這四字標籤貼給潘孟安。

莊瑞雄無奈表示，他自己是好人，也很正派，只是沒用廣告去呈現而已。三個候選人中，有兩人對國民黨介入民進黨初選有感，到底是他跟鍾佳濱的不對，還是另一位作法值得討論？

莊瑞雄說，初選走到現在，他一直要求光明正大、公平競爭，潘孟安可以挺周春米，但潘手握權力，本來就要節制。到底公家資源有無用到個別候選人身上？鍾佳濱文宣寫得很清楚，代表有人有所不平，雖然他認為黨內同志何必計較，但他也要說，道不同不相為謀。

對於現在國民黨傾巢而出，周春米說是「好朋友來」，覺得被抹黑，莊瑞雄則拿出印有國民黨屏東縣議長周典論照片的手板批評，周典論動員國民黨公開支持周春米，讓民進黨支持者覺得是勾結，可是周春米卻輕描淡寫說是服務不分黨派，可以這樣看嗎？

接著，莊瑞雄再拿印有國民黨籍前屏東市長林恊松照片的手板，指林幫周春米舉辦多場座談會，反問「這是民進黨的價值嗎？初選是這樣辦的嗎？」。

莊瑞雄又再拿出印有國民黨籍屏東縣議員曾義雄照片的手板，指曾義雄不僅幫周春米辦座談會，還辦了民調說明會，教怎麼做民調，「這不是介入什麼叫介入？」而且現在還在進行中，從恆春、里港再到竹田，這是民進黨初選，真的要這麼做嗎？民進黨初選不可在國民黨操控、干預下選出來，而是要屏東人自己做決定。

莊瑞雄表示，2019年民進黨總統黨內初選，他在蔡英文最困難時，跟大家站出來力挺蔡英文，因為知道蔡英文是最好的選擇，如今屏東黨內初選，他必須拜託大家，就像2019年相信蔡英文一樣，這次相信莊瑞雄，相信莊瑞雄是對屏東最好的選擇。

莊瑞雄也喊話，電話民調支持他，勇敢向國民黨地方派系說不，屏東一定會贏、台灣一定會贏。