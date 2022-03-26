蘇貞昌揭牌屏東科學園區籌備處　周春米強調督促園區發展進度

▲科技部南部科學園區管理局屏東園區籌備辦公室揭牌暨屏東縣科學園區諮詢委員會26日揭牌成立 。（圖／行政院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

立法委員周春米今(26)日參加「科技部南部科學園區管理局屏東園區籌備辦公室揭牌暨屏東縣科學園區諮詢委員會成立儀式」，行政院長蘇貞昌也來到屏東揭牌。

周春米表示，高鐵南延屏東確立後，產業的規劃也隨之而來，相輔相成，屏東科學園區的開發經費在1月份經行政院核准通過後，今日籌備辦公室正式在屏東成立，另外也針對未來屏東重點發展的智慧農醫、先進太空與綠色材料等領域，設立諮詢委員會，廣納產、學、科研單位的意見。

周春米指出，當初極力向蔡英文總統、行政院長蘇貞昌極力爭取高鐵南延屏東，也確定將延伸屏東六塊厝地區，一解屏東人數十年來的交通夙願。另外，基於經驗，交通和產業互補互助，因此除了高鐵屏東站之外，還有科技產業園區、實驗學校、運動園區，再加上73公頃的科學園區，7月將正式招商，因此她除了協助屏東縣政府招商引資之外，再配合諮詢委員會的建議，相信能替屏東引進更多具發展潛力的企業廠商、吸引高科技人才、替屏東縣民帶來更多工作機會和商機。

蘇貞昌院長強調，屏東科學園區，將提供6000個工作機會，等於有6千個家庭來到屏東，從園區建置到公司廠房進駐，明年就開始試營運，現在廠商看土地，縣府行政作業及公共工程同時進行，相信能為屏東注入新量能。周春米也補充會緊盯相關進度，全力協助屏東科學園區的建置和產業發展。