周春米拋6大發展區域願景　「屏東需要穩健步伐的縣長」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選開打，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱25日下午參加電視政見發表會，周春米在申論階段說，她將以「5大核心產業，6大發展區域」完整規劃未來政見，並細數立委任內為屏東縣爭取的重要建設，強調「這20年來，民進黨選戰有我，這20年來，民進黨執政有我、國會有我，為了屏東的未來我會繼續努力」。

▲民進黨立委周春米。（圖／翻攝自民進黨YouTube）

周春米今天下午在政見發表會申論階段表示，屏東是培育民進黨政治人物重要的城市，總統蔡英文是屏東人，行政院長蘇貞昌則是第一任民進黨籍屏東縣長，他們對屏東的用心大家都看得到，2022年屏東需要在過去的基礎上，走向下一個世代，需要一個穩健步伐、完整規劃的縣長。

周春米表示，民進黨在屏東已經連任3屆縣長，包括蘇貞昌、曹啟鴻及現任屏東縣長潘孟安任內，大家共同打造出「我屏東，我驕傲」的平台，而自己在這20年期間，擔任3位縣長的首席法律顧問，一起打過大大小小的選戰，這幾年則在蔡英文推薦下擔任不分區立委，「這20年來，民進黨選戰有我，這20年來，民進黨執政有我、國會有我，為了屏東的未來我會繼續努力」。

周春米細數，她在立委任內拿下7次公督盟優秀立委，爭取《性別平等教育法》、《國民法官法》修正，也提案制定「跟蹤騷擾防治法」草案；另因她剛開始擔任立委時，潘孟安告訴她，屏東最欠缺的就是交通跟醫療，因此，在這6年任內也爭取高鐵南延屏東、將近88公頃屏東科學園區、第一座醫學中心等級的醫院，另也為了孩子們爭取70間老舊廁所改善、55間學校操場改善、20座風雨球場。

針對未來政見願景，周春米說，將以「5大核心產業，6大發展區域」做完整規劃，包括科技產業、農金產業、觀光產業、綠能產業、醫療與長照產業，以及屏東市及周邊鄉鎮發展為都會工商城、屏北地區農業再升級、平原地區發展為文化田園產業園區、沿海地區發展漁業與綠能重鎮、半島地區發展為觀光領航者，沿山地區發展多元文化觀光。