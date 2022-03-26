溫柔堅定力量車掃屏東　莊瑞雄：我跟林靜儀一樣都是為了要改變　　

政治中心／綜合報導

屏東縣長初選政見發表會25日登場，三位參選人莊瑞雄、周春米、鍾佳濱各自表述對屏東未來的規劃藍圖與政見，隨著初選民調逐漸倒數的腳步，參選人們的行程也都是馬不停蹄，對於民進黨立委林靜儀在26日下午特別陪同莊瑞雄車掃屏東市，莊瑞雄表示，他與林靜儀一樣，參選就是為了想要改變，讓台灣更好，「我內心所追求的，是屏東一定要超越高雄」。

莊瑞雄透過臉書發文指出，「今天中二選區立法委員林靜儀醫師來屏東陪同我掃街，以溫柔堅定的力量幫我讚聲，獲得了鄉親們熱情的回應。」

莊瑞雄強調，自己跟林靜儀一樣，參選就是為了想要改變，讓台灣更好，我內心所追求的，是屏東一定要超越高雄， 他這幾年為屏東打拼的過程，都一直持續為屏東找出路，堅持要讓屏東鄉親的生活更好。

對於行政院長蘇貞昌26日親自南下參與屏東科學園區揭牌儀式，莊瑞雄表示，若當選縣長將透過科學園區進行產業轉型，也會與屏東在地學校產學合作，可望創造5400個就業機會及帶來年產值360億元。

屏東科學園區籌設計畫於今年1月經行政院核准通過，籌備辦公室正式在屏東落腳，即將重點發展三大領域包括智慧農醫、先進太空與綠色材料產業。

莊瑞雄說，他在過去也不斷在立院透過質詢爭取電動車產業的進駐，藉由各項新興特色產業來為屏東產業注入活水。屏東科學園區的設立再加上他政策中的保障再地設籍、就學的青年就業必然要可以帶動屏東青年學子返鄉與外縣市的移民增加。而人口減少正是屏東縣現在遇到最大的困境。莊瑞雄委員表示，他政見中的三大升級與四大優先方案就是屏東縣最好的出路，尤期是科學園區與農業升級更是屏東超越高雄的雙引擎。

陪同莊瑞雄車掃的林靜儀表示，莊瑞雄非常關心台灣民主的發展，在從多屬於民進黨的歷史時刻也都有為民進黨發聲，像是2012年小英總統第一次參選總統時，莊瑞雄就力挺小英總統，擔任發言人，而在今年她所參與的中二選區補選，莊瑞雄也有現身打擊地方派系。

莊瑞雄表示，現在的這場縣長初選除了是屏東縣走向未來的轉捩點，更是民進黨的價值之戰，為了避免國民黨介入初選能夠得逞，請大家在4月6號到4月8號一定要留在家接電話，全力支持莊瑞雄。