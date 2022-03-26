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林佳龍：台美建交是人民共識　「但台灣得先承認自己是個國家」

▲▼辜寬敏、林佳龍今天上午出席「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇前。（圖／記者呂晏慈攝）

▲無任所大使、交通部前部長林佳龍。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台美關係深化，「台美建交」也成為政壇討論的關鍵字。交通部前部長、無任所大使林佳龍26日表示，台美建交是台灣人民的共識，也是邁向正常國家要走的道路，不過，台灣必須先自己承認自己是個國家，才能期待別的國家承認台灣，應該自我正名、推動對外關係的正常化，同時在區域間扮演更積極的角色。

台灣安保協會舉行「看看烏克蘭想想台灣——2022國際地緣政治與台灣安全論壇」，今天下午進行「台美建交之展望」場次，由總統府資政蕭新煌主持，政治大學國際事務學院客座教授、美國在台協會前處長司徒文、林佳龍等人參與與談。

林佳龍會前受訪表示，台美建交是台灣人民的共識，也是邁向正常國家要走的道路；國際情勢、兩岸關係俄烏戰爭牽動地緣政治，當國際情勢有改變，這時來探討台美關係是非常重要的。

此外，林佳龍會中表示，2007年民進黨通過「正常國家決議文」，宣示要推動台灣邁向正常國家的主張，2019年開始國際情勢出現重大改變，美中角力下新冷戰格局逐漸確立，俄烏戰爭又讓台灣角色被看見，不僅使台美關係正常化的議題再度浮上檯面，推動台灣成為正常國家，也成為不分朝野的共同主張，「許多當年被視為不可能的事，例如我們今天所要討論台 美建交的課題，未來卻越來越有可能實現成真」。

對於台美關係，林佳龍分析，儘管美國對台政策基礎仍舊是建立在《台灣關係法》、美中3公報以及對台6項保證上，但美國政治菁英表述方式已明顯與2000年不同，美國版本的「一中政策」亦與中國的「一中原則」見行漸遠，近年來美國國會也通過許多友台的決議，這些都讓台美關係離正常化更靠進一步。

林佳龍表示，雖說台美至今仍未建交，但透過民主生活的日常實踐，再加上獨立的關稅與國防，絕大多數國家早已承認台灣是個主權獨立的政治實體，對台灣有「政府承認」，只是沒有給予國家的承認；討論台美建交前，有一個關鍵議題必定得先解決，那就是美國建交的對象究竟是中華民國在台灣、台灣即中華民國、中華民國，亦或是台灣。

林佳龍直言，「事實上，在別的國家承認台灣是個國家之前，我們必須先解決能操之於己的部分：台灣必須自己先承認自己是個國家，才能期待別的國家對台灣的國家承認」，台灣更應積極主動地展現對國家正常化的訴求，透過自我正名，推動對外關係的正常化，同時努力在區域間爭取更積極的角色，以協助鞏固印太地區的民主價值、經濟發展與安全和平。

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