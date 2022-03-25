民進黨台南市議員49位完成初選登記　搶34席提名

▲民進黨台南市議員提名選舉，領表登記作業至3月25日截止，11個選區中預計提名34人，至25日登記截止共有49位初選者完成登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨2022年台南市議員提名選舉，領表登記作業自3月21日至3月25日截止，11個選區中預計提名34人，至25日登記截止共有49位初選者完成登記。

根據民進黨中常會通過「2022直轄市議員提名初選選務工作日程」，3月21日至25日領表、登記；4月11日至5月31日進行黨內初選民調，6月8日由中執會公告提名名單。

登記後先行溝通協調，至3月29 日（星期二）24時前協調截止，3月30日中執會將審查候選人資格、與同意協調退選名單，另將同意同額競選選區停辦民調。

民進黨台南市黨部統計，台南市各選區市議員初選名單登記如下：第1選區：後壁、東山、白河、鹽水、新營、柳營（提名4人），共有李宗翰、王宣貿、劉米山、沈家鳳、張豪澤、蔡宗翰、李美官等7人登記；第2選區：北門、學甲、將軍．七股、佳里、西港（提名3人），共有蔡蘇秋金、謝舒凡、蔡秋蘭、陳俊安、蔣琦君等5人登記；第3選區：下營、六甲、麻豆、官田、大內（提名2人），共有江彥霆、吳建霖、陳進益、吳通龍、李開通、陳秋宏等6人登記；第4選區：楠西、南化、玉井、左鎮（提名1人），無人登記；第5選區：善化、安定、新市、山上、新化（提名４人），共有余柷青、李偉智、陳碧玉、林志展等4人登記；第6選區：安南區（提名3人），共有蔡麗青、唐儀靜、王錦德、郭清華等4人登記；第７選區：永康區（提名3人），共有黃肇輝、朱正軒、陳秋萍、陳世霖、李信輝等5人登記；第８選區：北區、中西區（提名４人），共有邱莉莉、周嘉韋、沈震東、陳怡珍、林建南等5人登記；第9選區：安平區、南區（提名4人），共有呂維胤、李啟維、周麗津、林依婷等4人登記；第10選區：東區（提名3人），共有蔡筱薇、蔡旺詮、陳世安、鍾聯家、陳金鐘等5人登記；第11選區：仁德、歸仁、關廟、龍崎（提名3人），共有朱明宏、郭鴻儀、陳皇宇、鄭佳欣等4人登記。

民進黨台南市黨部主任委員潘新傳表示，此次市議員登記除第4選區無人登記外，其餘各區都達到預計提名人數，第4選區將由黨部協調整合，推派最有勝選的人選參選，務必攻下山區這重要的1席。潘新傳說參加初選者都是黨內非常優秀的人才，除有表現亮眼現任議員，也有很多新秀加入初選，象徵民進黨人才輩出，生生不息，民進黨會透過公正公平的初選機制，選拔出參加大選人才，為國家服務，台南市黨部將全力協助初選作業，並全力輔選通過初選的參選人，以「議會席次過半」終極目標努力，共同贏得2022年最大勝利。