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0323餘震不斷　台南市政府呼籲民眾做好防震預防免受災

▲台南市政府呼籲全體市民，你我齊手防災，讓災害來臨時讓損害降至最低。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府呼籲全體市民，你我齊手防災，讓災害來臨時讓損害降至最低。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


3月23日凌晨1時41分，許多人都從睡夢中被國家警報驚醒，緊接著就是一陣劇烈搖晃，原來是花蓮近海發生芮氏規模6.6的強震，全台有感，各地最大震度台東6弱、花蓮5強，台南市震度也達4級，也發出國家警報，一連數日大小餘震83個（有感地震15個，小區域地震68個），讓民眾心生恐懼。

▲台南市政府呼籲全體市民，你我齊手防災，讓災害來臨時讓損害降至最低。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局指出，台南市有木屐寮斷層、六甲斷層、觸口斷層、左鎮斷層、新化斷層、後甲里斷層及口宵里斷層7條斷層分布，面臨連日來地震不斷，台南市政府呼籲市民遇到地震時，不要緊急，務必謹記防震三步驟趴下(Drop)、掩蔽(Cover)、穩定(Hold on)，首先須確保自身安全，確定地震搖晃停止後，確認關閉火源及電源，先行到戶外空曠避難。例如：睡覺時，身處臥室，立即翻身趴下、用枕頭、棉被保護頭部及身體,避免被電燈、窗戶玻璃等掉落物擊中，確定地震搖晃停止後，確認關閉火源及電源，立即到戶外空曠避難；另外，平時應該事前規劃家庭防災卡，遇災難時，讓家人有共通緊急集合點及聯絡方式。

▲台南市政府呼籲全體市民，你我齊手防災，讓災害來臨時讓損害降至最低。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現逢防疫期間，有住防疫旅館(舍)、居家隔離、居家管理者，如遇地震，務必先行實施防震三步驟趴下(Drop)、掩蔽(Cover)、穩定(Holdon)的自我保護之適當行為，等地震搖晃停止後，確認關閉火源及電源，應佩戴口罩先行離開檢疫處所，並做好適當防疫行為，及速聯繋所在地方政府或1922，依地方政府指示辦理。

▲台南市政府呼籲全體市民，你我齊手防災，讓災害來臨時讓損害降至最低。（圖／記者林悅翻攝，下同）
市長黃偉哲呼籲，災害是無預警，「再多想一分、再多做一點」是台南市政府一直再努力的防災整備觀念，面對近日地震不斷，市府團隊包含第一線的區公所永遠與民眾永遠站在一起，防救工作是無時無刻、全年無休的服務，最後在此呼籲全體市民你我齊手防災，讓災害來臨時讓損害降至最低。

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關鍵字：

餘震台南防震預防受災

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