民進黨北市議員初選32人搶26席提名　老將張茂楠交棒女兒參選

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨2022年底台北市議員選舉25日登記截止，此次包含老將、新人以及回鍋參選者，共有32人登記，預計提名26人。其中，以士林北投選區最為激烈，共有8人登記初選搶5席，松山信義及中山大同兩選區，則因同額提名不必辦理初選；另外，松信選區的資深議員張茂楠，則在最後時刻退選，交棒給女兒張文潔。

台北市黨部主委吳怡農表示，登記報名的情況很踴躍，代表著黨內人才濟濟，市黨部最大的期待，就是提出最優質的人才，而黨部的任務，就是在初選過後全力輔選，讓獲得提名的26位候選人，都能進到市議會為台北市民服務。

吳怡農說，初選底定後，市黨部計劃舉辦新人見面會，藉由分享政見，以及近距離的互動，讓市民朋友更認識民進黨推出的人選。

黨內初選登記名單（依登記順序排列）：

第一選區 士林北投（提名5席）

8人登記：鍾佩玲、林延鳳、林世宗、許智全、紀建漢、陳賢蔚、陳慈慧、 陳嘉行

第二選區 內湖南港（提名4席）

6人登記：江志銘、何孟樺、王孝維、李建昌、許菡芸、陳又新

第三選區 松山信義（提名4席）

4人登記：許家蓓、許淑華、洪健益、張文潔

第四選區 中山大同（提名4席）

4人登記：陳怡君、顏若芳、梁文傑、王世堅

第五選區 中正萬華（提名4席）

6人登記：康家瑋、劉耀仁、洪婉臻、吳沛憶、邵維倫、謝孟羽

第六選區 大安文山（提名5席）

6人登記：陳唐博、趙怡翔、王閔生、陳聖文、簡舒培、詹晉鑒