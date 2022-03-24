嘉義婚宴群聚相關+2　個案在雲林「居隔陰轉陽」確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增15例本土個案，其中有2例和嘉義婚宴群聚相關，為案22180的兩個家人，個案皆在雲林，兩人都是居家隔離期間陰轉陽。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中指出，2例雲林個案是嘉義婚宴群聚所衍生，而案22180確診的兩名家人為母親和姪女，3/21開始隔離，3/22採檢陰性，後來陰轉陽，但因為已經居隔，所以對社區威脅應該是沒有。

嘉義婚宴指標個案（案21792）日前基因定序已經出爐，確定和桃機序列相關；其中，曾有確診者與新北設計師同餐廳用餐，之後參加遊覽車觀光，一路衍生到南部去，因此研判來源與該染疫設計師有關，但可能接觸仍需進一步詳查。

▲嘉義婚宴群聚確診關聯。（圖／指揮中心提供）

另外，今日境外移入有124人，是近來最多，分別是59例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(49例)、印尼(9例)、韓國(6例)、香港(5例)、泰國(4例)、緬甸(3例)、馬來西亞、法國、菲律賓及美國(各2例)、德國、柬埔寨、英國、日本、澳大利亞、馬爾他及義大利(各1例)移入，另33例調查中。入境日介於今(2022)年2月20日至3月23日。

