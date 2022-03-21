嘉義喜宴疫情擴大！雲林退休校長確診　急驗血清基因定序

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今宣布共新增98例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案及93例境外移入。雲林縣上一次公佈有本土確診個案距今已7個月，縣府今日再度公告雲林縣新增1例本土病例，案22137（斗六市）67歲退休男校長，與3月13日嘉義喜宴疫情相關，衛生局指出，須待血清檢驗基因定序結果出爐才能確定。

▲嘉義喜宴新增4例確診病例，其中一例案22137居住斗六市，其自述在3月13日即出現喉嚨痛、頭暈等症狀，是否為喜宴疫情感染源，需等基因定序出爐才能確定。（圖／雲林縣政府提供）

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中央疫情指揮中心公布嘉義喜宴新增4例確診病例，其中一例案22137居住斗六市，已匡列4人居家隔離，其中3人居住在雲林縣、1人住在嘉義縣，個案自述在3月13日即出現喉嚨痛、頭暈等症狀，採檢結果陽性 ct值24.1，是否為喜宴疫情感染源，衛生局長曾春美強調，已採血清送驗，要等基因定序出爐才能確定，雲林縣府擴大疫調中。

衛生局長曾春美表示，接獲案22137確診通知後，衛生局即啟動相關疫調，匡列其密切接觸者，包括太太及友人共4人，其中3名為雲林人、一人為嘉義縣人，均已安排接受採檢。 因年長且時日較久，僅記得有斗六、斗南、北港、嘉義等足跡，部分已有些許遺忘，目前正努力搜集資料中，另亦請雲林縣警局協處清查該案足跡，關於基因定序部分， 因需要3日才會有結果。

雲林縣長張麗善表示，避免疫情擴散，縣府採高規格防疫，擴大案22137的足跡調查，往前推至3月1日，但因時間久遠個案有部分遣忘，已請警方協助透過車牌辨識調查中，包括斗六、斗南、北港及嘉義等地，初步了解都是私人行程，若有公共場域會隨時公布。

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