雲林縣2天本土+4　退休校長一度隱匿足跡...斗南斗六密集訪友

▲衛生局長曾春美公布雲林退休校長案22137及案22177、案22179、案22180的公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（22）日直播公布雲林退休校長案22137及今天3名確診者案22177、案22179、案22180的公共場所足跡，4人足跡遍及斗六、斗南、古坑、西螺、大埤及虎尾等鄉鎮市，雲林縣環保局及各鄉鎮公所清潔隊今天都已進行環境清消。

雲林縣政府衛生局長曾春美說明，案22137第一時間疫調配合度不高，縣府請警方協助調查，案22137從3月9日至19日的足跡，大部分是開車到斗六、斗南訪友，3月18日下午6點半到8點半有到古坑華山小吃用餐。

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▲雲林退休校長案22137多居住斗六市，大多為跨鄉鎮訪友行程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案22177為案22137的太太，生活單純，3月12日至19日足跡，每天下午5點到7點固定到雲林科技大學校門外人行道運動，另曾多日到斗六民生路元美堂中醫診所、斗六市內環路坤生堂整骨及斗六市中華路與永安路交叉口流動菜販購物。

▲案22177為退休校長妻子，公共場所足跡圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案22179為案22137的友人，在西螺文昌路台灣浸信宣導會神學院上班，3月11日至21日足跡，除到神學院上班，17日身體不適到西螺福興路一家診所及藥局看診、拿藥，18日晚上6點半到8點半到古坑華山小吃用餐、19日下午到斗南郵局外ATM提款、20日上午10點中午12點到大埤博物路基督教會。

▲案22179為雲林退休校長案22137友人，公共場所足跡圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案22180是案22179的教會同事，平日都在西螺神學院上班，16日上午10點到12點有到虎尾公安路教會，18日身體不適上午10點左右到西螺福興診所、藥局看診拿藥。

曾春美表示，案22179、案22180有參加教會活動，活動中有唱歌，因此居家隔離採較嚴謹共匡列63人，並密切注意採檢結果。

▲案22180為22179同事，其公共場所足跡圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善再次呼籲民眾，請配合疫調，清楚交待足跡，若發現有隱匿造成擴散，將依「傳染病防治法」開罰，不配合者將由警方協助清查相關足跡。

▲雲林退休校長案22137與今日新增確診案22177、案22179、案22180的關係相連圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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