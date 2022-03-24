快訊／本土+15「分布3縣市」　境外暴增124例史上新高

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）公布國內新增15例本土病例，分布雲林、台南、高雄，當中13例為高雄職場群聚（含一名居住台南），另2名則是嘉義婚宴衍生個案；另一方面，境外移入病例暴增124例，創史上新高；確診個案無人死亡。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲3/24新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布國內新增139例COVID-19確定病例，分別為15例本土個案及124例境外移入(88例為航班落地採檢陽性)。

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、9例女性，年齡介於10多歲至80多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為59例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(49例)、印尼(9例)、韓國(6例)、香港(5例)、泰國(4例)、緬甸(3例)、馬來西亞、法國、菲律賓及美國(各2例)、德國、柬埔寨、英國、日本、澳大利亞、馬爾他及義大利(各1例)移入，另33例調查中。入境日介於今(2022)年2月20日至3月23日；詳如新聞稿附件。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。