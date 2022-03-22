時力黨團批NCC主委陳耀祥護航鏡電視　陳椒華提案設調閱小組

▲鏡電視爭議不斷，時代力量黨團痛批NCC護航鏡電視。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團副總召陳椒華22日指出，國家通訊傳播委員會（NCC）身為獨立機關，不該成為特定人士亂搞的保護傘，並且不應再替鏡電視護航，她將在立法院交通委員會提案，要求成立鏡電視調閱小組，讓真相呈現在國人面前。

時代力量立法院黨團22日上午召開「鏡電視黑影幢幢，陳耀祥護航到底」記者會，要求NCC應出面說清楚護航鏡電視過程，並將在立法院交通委員會提案成立調閱小組，釐清真相。

陳椒華指出，在NCC第999次委員會議上，僅NCC主委陳耀祥、NCC委員蕭祈宏等3位贊成通過鏡電視執照，其中NCC委員林麗雲、王維菁表達反對，另外兩名委員則沒有表示意見。

然而，陳椒華說，在沒有明顯共識的情況下，陳耀祥未進行表決，逕自宣布通過，導致林麗雲、王維菁以出具不同意見書方式留下紀錄，避免被背書，她質疑陳耀祥如此做法就是在護航，並且已經發公文要求NCC提供當日會議的完整錄音檔，還原當日討論過程。

▲時代力量立法院黨團召開「鏡電視黑影幢幢，陳耀祥護航到底」記者會。（圖／時代力量黨團提供）



陳椒華批評，NCC過去在審理電視執照相關議案，不管是新發或展延，讓業者補件的次數大約在10次上下，但這次鏡電視新聞台的新設案，在陳耀祥的護航下，總共補件超過30次，根本是一補再補，補到過為止。

時代力量黨團總召邱顯智指出，從這次的風波可以看出，鏡電視和鏡周刊人事分割不清，周刊管理階層介入干預新聞，這都需要嚴肅看待。新聞媒體不能被矮化成政黨傳聲筒和政客化妝師，當新聞台喪失作為新聞台的專業和立場，為政治和商業服務，那就失去作為一個新聞台的資格。

時代力量黨團幹事長王婉諭則說，鏡電視使用欺騙NCC的方式取得執照，早已違反承諾並構成許可廢止事項，「NCC難道不用撤照嗎？陳耀祥主委還要繼續護航嗎？」

陳椒華強調，NCC內到底誰在護航，有還原真相的必要，獨立機關不應該成為特定人士亂搞的保護傘，也不是規避立法院監督的理由，自己將會在立法院交通委員會正式提案，要求針對鏡電視案成立調閱小組，讓真相呈現在國人面前。