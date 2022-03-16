甩「柯粉」標籤悄加入時力　王薇君出任「行動時代」副召集人

▲王薇君去年底低調申請加入時代力量。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉在即，時代力量立委王婉諭、邱顯智等人去年底發起「行動時代辦公室」，盼以智庫角色持續擴大社會連結。據了解，有「國民姑姑」外號的中華民國兒童權益促進協會理事長、76行者遺體美容修復團隊發言人王薇君去年低調申請加入時代力量，近期更被「行動時代辦公室」延攬，擔任執行副召集人職務。

王薇君長期關注兒少議題，2011年她的姪子王昊遭灌毒虐死，虐童新聞曝光後引發社會譁然，身為姑姑的她一次次站上法庭，希望司法能給兇手合理的制裁，而後更親身投入維護兒童權益行動，在第一線幫助被害人家屬，並促成民間自發組成「76行者」團隊，協助修復罹難者身軀，包括近年澎湖空難、高雄氣爆、太魯閣出軌意外都能看到該團隊的身影。

在政治活動方面，王薇君曾在2014年、2018年台北市長選戰表態支持台北市長柯文哲，參與柯文哲陣營女性後援會的「女性顧問團」，還被戲稱為「柯鐵粉軍」；然而，2020總統選戰期間，台灣民眾黨正式成立，王就立刻發文痛罵柯文哲，批評柯過河拆橋、政黨名稱消費蔣渭水，並直言「對他（指柯文哲）非常失望」。

實際上，早在2014年柯文哲首度參選台北市長期間，王薇君就曾在為柯站台時直言，她與柯文哲性格相像，一切光明磊落、不喜歡隱藏，且理念相同，不過，現在的支持不代表未來就會包庇，如果聽不進建言，「我批你絕對比任何人更加兇悍」。

至於加入時代力量的契機，王薇君受訪透露，她早在2020年王婉諭、邱顯智等人當選立委以前，就因協助家暴案件、聲援家屬而認識這兩個人，對其「做實事」的「古意」精神非常印象深刻，近年亦因倡議推動《犯罪被害人保護法》修法有所接觸。

王薇君說，去年底她與王婉諭約在國會辦公室討論修法議題時，當時時代力量正面臨退黨潮不斷，聲勢低靡，她忍不住感慨：「這群朋友們在這麼低靡的氛圍下，還是堅持去做，就像10年前自己被人潑冷水。很多人問時代力量還在嗎？時代力量是不是消失了？但是他們卻還在努力」，當下有名與會者默默拿出入黨申請書，她便「阿莎力」的簽名申請入黨。

她笑說，「為什麼我想要做政治工作？因為過去10年來，我做實務工作、收拾10年的爛攤子，未來我想在不同層面，做一些努力」。