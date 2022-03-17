育兒津貼8月調高到5000元　政院：蔡政府是有史來最重視少子化的政府

▲行政院發言人羅秉成、原民會副主委谷縱‧喀勒芳安出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者張鈞量／台北報導

針對跨黨派立委呼籲政府重視少子化現象，建議成立少子化專責機構，行政院發言人羅秉成17日回應表示，蔡政府是有史以來對少子化政策最重視的政府，上任以來投入的相關預算已超過800億，並列舉多項目前已推行的生養政策，例如今年8月起育兒津貼將調到每月5000元，強調政府承諾未來會繼續以決心、誠意打造最好的生養環境。

時代力量王婉諭、國民黨蔣萬安、民眾黨邱臣遠、高虹安等多位立跨黨派立委召開記者會，呼籲政府重視少子化現象並應成立專責機構因應，羅秉成上午在政院記者會時回應，指「蔡政府應該是有史以來對少子化政策、或是照顧育兒家庭最重視的政府」，從2016年投入這方面的預算150億元、到今年已超過800億元、明年預計將近千億元；從受孕、懷胎、產檢、育嬰「都給國人最大的支持跟照顧」。

羅秉成強調，去年7月推行多項新政策，包括擴大不孕症補助、增加產檢次數，以及留職停薪的育兒津貼從6成提高到8成等，都有很顯著的成效；育兒津貼也逐年增加，「幅度大家也都有感」，從原來每月的2500元，提高到3500元，今年8月起可以增加到每月5000元。他重申，這就是「政府拿出最大的決心跟誠意，打造最好的生養環境」。

羅秉成指出，這個議題有多方因素要面對、也確實是嚴峻的挑戰，不單是對台灣，對其他民主國家也都是，「有各種的方法跟建議，我們都會予以參採」。他也強調，少子化問題已獲行政院重視，「這件事情的等級，是院長親自做相關少子化對策的規劃，能不能有更好的建議跟作為，政府都會誠心誠意的來推動」。