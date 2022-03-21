《鏡電視新聞台》定5／8開播　NCC：5／11需增資到20億才是關鍵



▲鏡電視高層雖傳紛爭，但預定5月8日正式開播的計畫不變。（鏡電視示意圖／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



鏡電視近期將召開董事會確認增資等重大事項，儘管董事會人事變動頻繁，並不影響《鏡電視新聞台》預計開播作業，NCC官員表示，依據鏡電視於今年2月份取得許可執照時的承諾，新聞台正式開播是預定在5月8 日，且截至21日並未有延期動作。



NCC官員表示，《鏡電視新聞台》屬於衛星廣播電視頻道，沒有使用稀有電波頻率，所以沒有所謂開播前的審驗申請，也不必審核開播日，而是在取得執照時，自行呈報開播日，且如果準備不及，預定開播日可申請延長一次（半年內）。根據鏡電視自行提出的開播日是5月8日，在這之前保有申請延後一次的權利。





▲鏡電視需在5月11日完成增資實收資本由13.5億元到20億，如果無法完成，NCC保有廢除執照的權利。（示意圖／記者湯興漢攝）



NCC表示，到3月21日為止，並未收到《鏡電視新聞台》要展延開播日期的申請。



官員指出，目前鏡電視最重要的事是必需在5月11日完成增資實收資本由13.5億元到20億，如果無法完成，NCC保有廢除執照的權利。