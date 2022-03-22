薪水漲了！好市多4／1日起「全員加薪14％」　業者證實

記者蕭筠／台北報導

近來漲聲響不停，唯獨薪水遲遲未漲，不過美式賣場好市多（COSTCO）今（22）日傳出全員調薪消息，4月1日起全員每小時調薪30元，如以最基本的時薪213元計算，調薪後為243元，調幅可是高達14%。對此，業者也證實消息，正職及兼職全員時薪都加30元，並強調希望和政府公告的最低基本工資有一定差距。

好市多今日傳出加薪消息，4月1日起全員每小時調薪30元，若以原先的基本時薪213元計算，調整到243元後，不僅漲幅高達14%，更是比政府規定的基本工資168元多上近45%，好市多目前全台員工超過7000人。

對此，好市多行銷企畫副總經理王友玫證實全員加薪消息，表示好市多每3年就會檢視薪資架構，並期望公司薪資、福利要是業界最好，也必須和政府公告最低基本工資有一定的差距；至於目前是否有職缺，她則說：「目前沒有職缺。」若有開缺會在官網公告。

▲好市多4月1日起全員調薪。（圖／記者李毓康攝）

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