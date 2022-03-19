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肯德基炸雞桶下殺57折、漢堡王買餐送堡！　速食店最新優惠快收下

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲速食店最新優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠、周姈姈、林育綾／綜合報導

速食控開吃！《ETtoday新聞雲》整理各大速食店最新下殺優惠，像是肯德基本周末有限時2天雙享桶下殺57折，麥當勞開春優惠券則剩下4天可以爽嗑加1元件1件、百元套餐，還有漢堡王連7天推買餐送堡、頂呱呱地5大炸物買1送1，還不吃爆。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞虎年開春優惠券只能吃到3月22日。

●麥當勞
麥當勞「虎年開春優惠券」僅剩4天可以使用，把握機會吃「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」等7大優惠，整張券最高現省2920元；其中，最划算的就是加1元多1件，像是4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、經典美式咖啡、蜂蜜奶茶等通通有，以及超俗的百元套餐，麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要100元就能輕鬆吃。

▲▼肯德基2日限定快閃57折！「雙享桶」含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，只要$419，現省319元。（圖／業者提供）

▲肯德基限時2天限定「雙享桶」下殺57折。

●肯德基
肯德基今（19）日、明（20）日祭出「雙享桶」限定快閃優惠，原價738元的8塊雞桶餐，包括8塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻，直接下殺57折，狂省319元，消費者只要於門市出示優惠畫面或報上優惠碼「40343」即可享優惠。

●拿坡里
拿坡里即日起至3月23日推出披薩、炸雞等品項優惠，大披薩（不限口味）下殺229元、6塊炸雞（原味／辣味／脆皮）229元、招牌酥炸棒腿（蔥香蒜辣）109元以及薯第一（原味胡椒／川香麻辣）也只要79元。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王最新優惠券推出超過50種優惠組合。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

●漢堡王
漢堡王即日起至3月31日祭出「2022年最新優惠券」，一共推出超過50種優惠組合，其中，有6款漢堡及6款點心直接買1送1，像是起司醬洋蔥圈牛肉堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、人氣小華堡、BK雞塊、辣薯球等通通有，以及6款點心第2件5折吃，有黃金雞翅、咖啡聖代、洋蔥圈等一次滿足，划算到不行。

加碼吃「3月限定華堡日」，3月26日至28日限時3天無論於門市購買、官網下單指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味3層華堡套餐或大餐，並選定於3月26日至28日取餐，再輸入優惠碼「LOVEBK」，即享1顆原味華堡免費吃，隨餐送1顆且不限量，3月22日至25日連4天於官網預訂指定華堡系列套餐，同樣選擇3月26日至28日取餐且輸入優惠碼「LOVEBK」也同享免費華堡1顆。

除外，3月22日至4月30日還有「國王出任務」活動，只要邀請Line好友加入豪點王會員，邀請3位好友者可獲得小薯1份、6位者再吃四塊雞塊1份，10位以上則可再獲得原味華堡1顆等免費商品兌換券。

▲▼必勝客推全新紙包飯系列。（圖／業者提供）

▲必勝客APP限定買最新紙包飯系列免費爽吃夏威夷個人比薩1個。

●必勝客
必勝客即日起至3月31日每逢周一到周四，到全門市外帶大比薩1個只要199元（不含期間限定口味、隱藏版口味），18款口味任選，再加碼祭出APP限定「買1送1」優惠，即日起至4月25日期間周一至周五限時吃，透過PK雙饗卡APP購買最新紙包飯系列就可免費多吃夏威夷個人比薩1個，數量有限、售完為止。

▲▼繼光香香雞。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞限時人氣炸物第2件半價吃。

●繼光香香雞
繼光香香雞即日起至3月31日凡於門市購買指定1號餐（香香炸雞＋阿根廷魷魚）或2號餐（香香炸雞＋蒜脆杏鮑菇），即可享有「阿根廷魷魚／蒜脆杏鮑菇／墨魚甜不辣人氣炸物3選1第2件半價吃」優惠，最多現省57元。

同步祭出最新會員滿額禮，即日起至4月20日凡單筆儲值滿千以上，可免費獲得品牌Q版保溫袋1個，加碼至3月31日前加入會員還能獲得180元大禮包優惠，可以爽吃19元甜心地瓜球、86折繼光香香雞1號餐、茶加TPLUS指定飲品第2杯半價兌換券等。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／業者提供）

▲▼頂呱呱最新電子優惠券搶吃買1送1。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／業者提供）

●頂呱呱
頂呱呱即日起至4月15日祭出「春暖花開電子優惠券」，一共有2大限定優惠，包括地瓜薯條、阿勇雞塊、甜甜包、辣味雞翅及35元飲品5大餐點享「同品項買1送1」，加碼吃「5種招牌雙拼組合下殺73折」，像是有呱呱包加辣味雞翅、呱呱包加地瓜薯條及阿勇雞塊等，通通百元有找，只要到店出示優惠券畫面即可享優惠。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡最新「MOS安心取」即日起至4月30日祭出冰紅茶、摩斯咖啡多款經典商品5折起，多項人氣商品買31送31，還有大份量組數優惠如買50送50、買100送100、買200送200等，可跨店分批取、轉贈親友。

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