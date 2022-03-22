今起「雨彈全面開轟」　連下一周再探16度！每日降雨熱區出爐

記者李宜秦／台北報導

未來一周天氣相當不穩定，今早鋒面通過，東北季風隨之南下，華南雲雨區也東移，今晚到明天各地都有雨，中部以北降雨時間長、西半部有局部大雨，全台溫度下降，早晚低溫下探16度。周四雨勢緩和，周五到周六白天的天氣比較穩定，周日鋒面再度通過，接著東北季風、華南雲雨區又會影響天氣。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今早鋒面通過台灣，東北季風隨之增強，白天中部以北、東半部、南部都有短暫陣雨或雷雨，南部雨勢比較零星，中部以北有局部大雨。今晚開始華南雲雨區東移，降雨情況更明顯，今日到明天西半部甚至各地都有陣雨或雷雨，中部以北降雨時間長，西半部、山區有局部大雨。

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▲週二晚至週三，各地降雨機率偏高。（圖／氣象局）

周四降雨逐漸緩和，但局部地區仍有短暫雨，周五到周六白天的天氣最為穩定，周六是未來一周最溫暖的一天，但周六鋒面逐漸建立，周日通過台灣，下周一又受到華南雲雨、東北季風影響，天氣仍偏濕涼。

今日受到降雨及東北季風影響，各地高溫下降，北台灣高溫比昨天下降5到7度，約22到23度，明天溫度更低，中部以北與東北部高溫20到21度，東部22度、東南部25度、南部28到29度。明日低溫中部以北與東北部16到17度、其他地區18到20度。

周五各地溫度回升，周六是最溫暖的一天，東北部、東部28度，西半部、東南部30度，周六北部有局部短暫雨，午後中部、東半部、南部山區有短暫陣雨或雷雨。

▲今早鋒面通過有雨。（圖／記者李毓康攝）