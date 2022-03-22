拿到口頭offer就提離職！　新公司人資消失3週她崩潰：怎麼辦

▲你會拿到正式錄取通知才提離職嗎？（示意圖／達志影像）

記者李芷萱／綜合報導

你找新工作時，有遇過這種情況嗎？一名網友透露，日前拿到一間公司的口頭錄取通知，也已確認報到日期，不料三個星期過去，人資竟「人間蒸發」，讓已經和原公司提離職的他不知該如何是好，該篇貼文一出，除了吸引過來人回應，也有業界人資表示，「沒有正式錄取通知都不算數，不要提離職！」

原PO在《Dacrd》指出，在3月出拿到某間外商公司的口頭offer，當時人資和他確認報到日期，也說已開始核薪，於是原PO就和原公司提離職。在拿到口頭offer第一個星期，他有詢問人資進度，當時人資說還在核薪，第二個星期再寫信、打電話聯絡人資，都找不到人，目前距離拿到口頭錄取通知將近有三個星期，找不人資也沒收到正式錄取通知，和原本說好的離職日也越來越近，讓他開始猶豫還是不從原公司離職了，「當初面試六關，請假了六個下午，現在後悔極了」、「而且她給我的口頭offer，都是打電話告訴我，完全沒有用信件回覆。」

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針對這個狀況，不少網友留言表示，「沒拿到正式就敢提離職的也很猛」、「就當學一個教訓」、「沒有正式信，最基本的東西，你怎麼爭權益都是白搭，趕快找下一間吧」、「我覺得台灣的假外商很多，你願意面六次應該是貪圖薪水吧？你要慶幸可能這家外商的管理很有問題」，還有從事人資工作的網友指出，「沒拿到正式offer都不算數，因為各種不可抗力因素太多了，所以還沒拿到正式offer不要提離職。」